Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En fersk undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at 7 av 10 nordmenn mener det var en god vurdering av regjeringen å prioritere vaksinering i områder med høyt smittetrykk.

Selv om flertallet er enige i skjevfordelingen, er det likevel skiller i befolkningen:

Nær halvparten av respondentene i Nord-Norge oppgir at prioriteringen var en dårlig beslutning, mens i Oslo er de aller fleste godt fornøyde.

– Om vi for eksempel sammenligner Nord-Norge med Oslo, så ser vi svært tydelige forskjeller, forklarer Mads Motrøen, ansvarlig for politiske målinger i Norstat.

I undersøkelsen spurte Norstat respondentene hva de syns om at regjeringen har prioritert fordeling av vaksiner til områder med høyt smittetrykk.

70 prosent svarer at det var «en god beslutning av regjeringen»

19 prosent svarer at det var «en dårlig beslutning av regjeringen»

11 prosent svarer «vet ikke»

Fakta om undersøkelsen Ekspandér faktaboks Spørsmålet Norstat stilte i undersøkelsen: Regjeringen har prioritert fordeling av vaksiner til områder med høyt smittetrykk. Mener du dette har vært: «En god beslutning av regjeringen»: 70 %

«En dårlig beslutning av regjeringen»: 19 %

«Vet ikke»: 11 % Mads Motrøen, ansvarlig for politiske målinger i Norstat, sier dette om undersøkelsen: – Vi har spurt 1000 personer i undersøkelsen. På nasjonalt nivå er utvalget representativt for befolkningen. – Undersøkelsen er representativ på nasjonalt nivå, siden vi tilpasser antall respondenter etter kjønn, alder og bosted. Det er for eksempel like stor andel innbyggere i Oslo som vår andel Oslobeboere i undersøkelsen – Om vi sammenligner Nord-Norge med Oslo så ser vi svært tydelige forskjeller. Vi benytter statistiske tester som viser at det med høy sannsynlighet er en faktisk forskjell på befolkningsnivå, selv om antallet respondenter blir mindre når vi bryter ned svar etter landsdel.

Mener Nord-Norge er nedprioritert

Ordfører i Alta, Monica Nielsen (Ap) mener skjevfordelingen har vart for lenge.

– Nord-Norge betaler en for høy pris for regjeringens vaksinestrategi. Vi har vaksinert få innbyggere og går en usikker sommer i møte, sier Nielsen.

Ordfører i Alta Monica Nielsen (Ap) sier Nord-Norge betaler en for høy pris for skjevfordelingen av koronavaksiner. Foto: Mads Suhr Pettersen

Ordføreren sier regjeringen også må huske på kommunene i Nord-Norge med høyt smittetrykk.

– Kommunene i Nord-Norge er ikke prioritert. Man kan ikke fortsette med en skjevfordeling over en så lang periode.

Nielsen sier dette har store konsekvenser for kommunen.

– Vi har ikke fulgt den nasjonale gjenåpningsplanen og har hatt strengere tiltak enn resten av landet. Vi må ha en kontinuerlig høy beredskap for deltavariasjonen fordi vi har vaksinert for få.

Ønsker flere vaksiner

Det har vært flere store utbrudd i Nord-Norge de siste ukene, og skjevfordelingen har møtt stor motstand i nord. Alta, Tromsø og Hammerfest er blant byene som har vært rammet.

Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener det må sendes flere vaksinedoser til Nord-Norge. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har tidligere uttalt han mener den geografiske skjevfordelingen bidro til smittesituasjonen i Tromsø.

– Det kommer flere tusen fra Gardermoen til Tromsø hver uke. Når ikke vi er vaksinerte, distribueres det ut til hele landsdelen, sa Wilhelmsen.

Helsearbeidere i Tromsø skulle hatt sommerferie, men flere av de må de bruke tid på smittesporing og testing.

Wilhelmsen mener regjeringen nå umiddelbart må sende flere vaksiner til Nord-Norge.

Har snart gitt alle første stikk

I Oslo er nesten alle innbyggerne fornøyde med skjevfordelingen av vaksiner.

Magnus Christian Larsen, leder for vaksinesenteret i bydel Søndre Nordstrand i Oslo, sier det går svært bra med vaksinering i bydelen. Foto: Halldor Asvall / NRK

I bydel Søndre Nordstrand kan leder for vaksinesenteret, Magnus Christian Larsen, informere om at alle innbyggere over 18 år får tilbud om første dose innen 25. juli.

– Det går veldig bra med vaksinering i bydelen. Vi har vaksinert over 75 prosent av befolkningen. 47 prosent av dem er ferdigvaksinerte. Det går absolutt fremover, sier Larsen.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke (H), sier til NRK de har sett positive effekter av skjevfordelingen.

– Tidligere i år var nær 100 prosent av all smitte i landet fra Oslo eller omegn. Det er den ikke lenger. Regjeringens beslutning ble tatt på bakgrunn av faglige råd fra FHI, med et mål om å få landet raskere ut av pandemien.

Jahrmann Bjerke sier imidlertid at hun har forståelse for ordfører Monica Nielsens frustrasjon.

– Jeg forstår veldig godt at kommuner i Nord-Norge er skuffet over avgjørelsen. Samtidig ser vi heldigvis at kommunene er i stand til å slå ned de lokale utbruddene som kommer.