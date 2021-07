Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) går hardt ut mot den geografiske skjevfordelinga av vaksiner, etter det siste smitteutbruddet i Tromsø.

Siden tirsdag har 49 personer testet positivt i byen. Kommunen måtte fredag igjen gå ut med anbefalinger om munnbind, og sa samtidig at denne helga vil avgjøre om tiltakene vil bli flere.

Wilhelmsen mener den geografiske skjevfordelinga har bidratt til smittesituasjonen – ikke bare i Tromsø, men en rekke andre steder i landsdelen.

Han har tidligere talt for skjevfordeling. Det gjør han ikke nå.

– Dette skaper usikkerhet og er kapasitetskrevende, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap). Foto: Terje Pedersen

– Når vi nærmer oss mot slutten av pandemien, blir det feil med skjevfordeling. Både med tanke på det vi ser i Tromsø nå, men også med tanke på hvordan vi nå går inn i sommeren.

Han sier helsearbeidere skulle fått sommerferie, men isteden må de bruke masse folk til smittesporing og testing. Han mener regjeringen nå umiddelbart må sende flere vaksiner til Nord-Norge.

Departementet svarer at det ikke kommer til å skje.

– Rammer hele Nord-Norge

Tromsø er et knutepunkt i Nord-Norge, med mottaksplikt for alt av nasjonale og internasjonale skipsanløp, universitetssykehus for hele landsdelen, universitet, samt en flyplass mange er innom før de drar videre ut i landsdelen.

Den geografiske skjevfordelingen har nå vart i fire uker. Etter planen skal det enda gå flere uker før Tromsø får alle vaksinedosene som befolkningstallet tilsier.

I mellomtiden frykter ordføreren at smitte skal spre seg til hele landsdelen, og særlig med tanke på det pågående utbruddet i Tromsø.

– Det kommer flere tusen fra Gardermoen til Tromsø hver uke. Når ikke vi er vaksinerte, distribueres det ut til hele landsdelen, sier Wilhelmsen.

Han viser til flere eksempler på utbrudd, både i Hammerfest, Harstad og Bodø.

I går gikk også Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) ut med bekymring for at «Nordlysbyen» i Finnmark nå kan oppleve et utbrudd av den mer smittsomme deltavarianten av koronaviruset.

Nielsen kalte situasjonen uoversiktlig, og sier seg helt enig med Tromsø-ordføreren.

I Alta får ordfører Monica Nielsen ta imot langt færre vaksinedoser enn kommunen hadde forberedt seg på å sette i juli. Det er hun langt fra fornøyd med. Foto: Mads Suhr Pettersen

– Ikke samme mulighet til å holde «sommeråpent»

– Jeg mener skjevfordeling ikke er riktig. Kommunene har vært rigget for å sette de vaksinene vi før var forespeilet, og nå ser vi utbrudd rundt omkring i landsdelen.

Alta-ordføreren støtter sin kollega i Tromsø i at færre vaksiner og de siste utbruddene henger sammen.

– Vi ser også at vi ikke har de samme mulighetene. Mens man sør i landet har kunnet følge den nasjonale gjenåpningsplanen, det har ikke vi kunnet gjort samtidig. Nå har vi utbrudd i Alta, Tromsø og en rekke andre steder som har et langt lavere antall vaksinerte enn i Oslo og andre kommuner sørpå.

– I tillegg er det endringer hele veien. Det er mye organisering, og vi vet bare en uke i forveien hvor mange doser vi får.

– Vil ikke dosene Alta får i juli løse problemet?

– Vi får noen doser i juli, men langt færre enn vi har rigget oss for å sette. Forskyvninger i leveransene gjør at vi må stokke om på nytt igjen, og organisere om igjen ut fra de nye forutsetningene.

– Jeg er ikke fornøyd med måten det gjøres på, sier Monica Nielsen i Alta.

Men verken i Alta eller i Tromsø kan man belage seg på å få melding om flere vaksinedoser nå.

– Verken anbefalt eller praktisk mulig

– Den geografiske omfordelingen er helt ferdig om få uker, og det er hverken faglig anbefalt eller praktisk mulig å endre på dette nå.

Det skriver Saliba Andreas Korkunc i en e-post til NRK.

Han sier Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt rådene fra Folkehelseinstituttet om at denne strategien over lang tid vil komme hele Norge til gode, og få alle raskere ut av pandemien.

– Det var en periode tidligere i vår der nær 100 prosent av all smitten i Norge stammet fra Oslo og omegn. Selv om FHIs anbefaling om geografisk omfordeling er kontroversiell, ser vi allerede nå antydninger til en positiv effekt. At Oslo-området ikke sprer deltasmitte til hele resten av landet, kommer også Tromsø kommune til gode, skriver Korkunc.

Han skriver at vaksineringen har skutt fart i alle landets kommuner, inkludert i Tromsø, som innebærer at landet er i en helt annen situasjon enn på samme tid i fjor.

Men i Tromsø frykter ordføreren at også denne sommeren vil by på store utfordringer, som sommeren i fjor.

– Det har vært enormt ressurskrevende, sa kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen etter utbruddet på Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» i fjor sommer. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Helsearbeidere skulle hatt ferie, men må smittespore

– Det er veldig, veldig krevende, sier Gunnar Wilhelmsen, og legger til:

– Jeg har formidlet dette til regjeringen mange, mange ganger. Vi får til svar at vi har for få innleggelser. Men det kan jo ikke være sånn at når vi klarer å bryte ned utbruddene, så skal vi straffes for det.

Både Wilhelmsen i Tromsø og Nielsen i Alta frykter turistsesongen vil føre med seg mer smitte.

– I fjor var det ganske rolig i Norge, mens vi hadde utbrudd på internasjonal skipstrafikk. Det medførte en mye uroligere situasjon her enn i resten av landet, sier Wilhelmsen.

Han sier det er flere tusen bare i Tromsø som enda venter på sin første vaksine, for ikke å snakke om vaksine nummer to.

– Og nå, når vi er mellombar, fører det til at vi kan havne i samme situasjon igjen. Et av elementene er at vi har vaksinert for få. Og hva skal skje med turismen til Tromsø denne sommeren om dette eskalerer? Vi har betalt en høy pris med tanke på nordlysturismen, to sesonger på rad.

– Dette skaper usikkerhet og er kapasitetskrevende, sier Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen.