60.000 nye privatinvestorer på børsen: – Interessen har bare eksplodert

– Når du begynner å sette deg inn i selskaper og markedene, så ser du hvor mye ting henger i hop. Hele samfunnet, hele livet ditt, hele verden, egentlig, sier Hundevebakke.

For Hundvebakke var terskelen for å starte med investeringer høy, før hun kom i gang for to år siden. Hun visste omtrent ingen som drev med dette. Og aksjer var kjemperisikable, var det hun hadde hørt fra før av.

– Etterhvert som jeg skjønte at det var lurt, så begynte jeg å tenke: Hvorfor er det ingen som har fortalt meg om dette før? Og så tenkte jeg: Dette må jeg fortelle andre om, rett og slett.

Hundvebakke startet derfor Aksjekaffe i fjor, en møteplass for kvinner som vil diskutere investeringer med andre. Hun startet også en egen podkast i år. Målet er å øke kunnskapen om investeringer blant kvinner.

– Interessen har bare eksplodert. Det er kjempemorsomt å se.

Stor økning blant unge og kvinner

Og Hundevebakke er ikke den eneste som har fått øynene opp for aksjer.

445.000 privatpersoner, altså vanlige småsparere, eier nå aksjer på Oslo Børs. Børsen har med det sett et byks på 15,5 prosent flere private investorer siden årsskiftet.

I tillegg til dette, kommer alle som har puttet pengene i fond, altså samlinger av selskapsaksjer og lånepapirer satt sammen av banker og meglere.

– Vi ser fortsatt at det er betydelig flere kvinner som ønsker å investere i aksjemarkedet. Men fortsatt er det sånn at 70 prosent av aksjonærene er menn, og at menn eier 80 prosent av verdiene på børsen.

Det sier Kristin Skaug. Hun er leder for interesseorganisasjonen AksjeNorge, som jobber for å få flere til å investere i aksjer. Deres kartlegging viser at like mange under 40 som de over 60 som eier aksjer på Oslo Børs.

– Vi ser at det er en enorm interesse blant de unge, sier hun, og legger til at fra 2019 til 2020 ble antall aksjeeiere under 40 doblet, sier Skaug.

SNAKKER: Folk snakker mer om aksjer og har fått økt interesse, sier sjef for AksjeNorge, Kristin Skaug. Foto: Fredrik Kampevoll / NRK

Koronainvestorer

– Vi ønsker alle investorer velkommen, unge som gamle, kvinner som menn. Så det håper vi blir en enda større utvikling fremover, sier direktør for Oslo Børs, Øivind Amundsen.

VIKTIG: Selv om privatpersoner kun eier 4,4 prosent av verdiene på Oslo Børs, så er de viktig for både børsen og selskapene, sier børsdirektøren, Øivind Amundsen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Børsdirektøren ser fire grunner til at såpass mange flere privatpersoner har startet å investere på børsen:

Historisk lav rente gjør aksjer mer attraktive, siden bankinnskudd så vidt har renter

Koronakrisen gjorde at mange ønsket å kjøpe aksjer til en billigere penge, etter at børsene hadde falt

Folk hadde bedre tid på hjemmekontor og når store deler av samfunnet var stengt. Mange satte seg da inn i aksjer og børs

Innføring av aksjesparekonto i 2017 gjør det mer attraktivt å spare i aksjer

I tillegg har mangelen på sport å spille penger på, gjort at flere har pekt på at gamblerne kommer til aksjemarkedene.

– Mitt inntrykk er at det neppe er noe som skjer i stor grad her, sier børsdirektøren.

Hovedindeksen på Oslo Børs 2015 2016 2017 2018 2019 2020 400 500 600 700 800 900 1000 POENG

Risiko for fall

Etter Oslo Børs nådde bunnen 23. mars, har en stor del av de voldsomme fallene blitt spist opp. Samtidig har flere økonomer vært bekymret for at det har gått for mye opp, siden ingen fremdeles vet hvor lenge og hvor hardt korona vil tynge verdensøkonomien.

Børsdirektøren minner om at aksjer forbundet med risiko.

– Ingenting vokser inn i himmelen, men vi ser jo at det er en sammenheng mellom hvordan samfunnet utvikler seg, og hvordan aksjemarkedet er. Så ja, over tid så tror jeg at vi skal gå opp.

Risikoen for fall gjør at aksjer ikke nødvendigvis det beste stedet for penger du trenger snart, sier Amundsen.

– Da bør man i hvert fall tenke seg om. Fordi aksjesparing, hvis du ikke er trader, er først og fremst langsiktig sparing.

– Viktig for børsen

Selv om private aksjonærer med sine 104,5 milliarder kroner kun eier 4,4 prosent av verdiene på Oslo Børs, så har de betydning, sier Amundsen.

– Private investorer og mindre investorer de skaper likviditet og prising i aksjemarkedet. Samtidig trenger du langsiktighet med store, tunge investorer i selskapene. Så den kombinasjonen er veldig viktig for børsen generelt og hvert enkelt selskap.