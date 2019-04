26.000 DNB-kundar forsøkt svindla

Ein kortserie på til saman 26.000 kort hos DNB er forsøkt svindla. Det opplyser bankens kommunikasjonsrådgivar Andreas Nyheim til E24.

– Ingen kundar har lidd økonomiske tap. I dei få tilfella der transaksjonen har gått gjennom er dei blitt reverserte, slik at summen blir ført att igjen til dei kundane det gjeld, seier Nyheim.

Svindlarane skal ha forsøkt å svindle til seg små summar på nokre få kroner.

Tek heile ansvaret

Overfor NRK seier Nyheim at kundane ikkje kan skuldast i denne saka, men at det samstundes er viktig at dei er på vakt mot svindlarar.

– I denne saka er kundane heilt uforskyldte ofre. Vi ynskjer likevel å bidra til god folkeopplysning, slik at folk er merksame på framgangsmåten og ikkje går i fella, seier han og utdjupar:

Presserådgivar i DNB, Andreas Nyheim. Foto: DNB

– Man bør ikkje svare på e-postar som bed ein om å gje frå seg kortinformasjon, Bank ID eller fødselsnummer. Ingen banker eller seriøse aktørar vil spørje om dette i ein e-post.

DNB seier dei har kontroll

Feilen som vart oppdaga onsdag føremiddag er no teke hand om, opplyser Nyheim.

-– Me har hatt kontroll på saka sidan i føremiddag, og sette i verk nødvendige sikkerheitstiltak då.

Rådgivaren fortel samstundes at digitale svindelforsøk vert stadig meir utbreidde.

– Generelt sett er det slik at digitale bedrageri er ein stor og urovekkjande trend. DNB set inn store ressursar på å forhindra og førebyggja den type svindel i å skje, og å hindra at kundane tek skade av det, seier han.