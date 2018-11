21-åringen er straffedømt for vold flere ganger tidligere, og politiet mener han er sentral i Holmlia-gjengen Young Bloods (se fakta).

I vår satt han tiltalt for bortføring og grov vold. Mens han ventet på dom i den saken, skjedde voldsepisoden i Oslo.

24. mars ble han dømt til fem år og én måned i fengsel for grov legemsbeskadigelse, frihetsberøvelse og trusler. Volden han nå er dømt for skjedde 3. mars.

– Dette viser at en person, mens han går og venter på dom i en alvorlig volds- og kidnappingssak, begår det vi kan omtale som blind vold på byen. Det er spesielt og alvorlig, sier Andreas Meeg-Bentzen ved Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Young Bloods Ekspandér faktaboks Gjeng med tilknytning til Holmlia i Oslo. VG har fått tak i politiets etterretningsrapporter fra 2016 der gjengen beskrives som den største trusselen innenfor gjengkriminalitet for Oslo politisitrikt i fremtiden. Ifølge rapportene har Young Bloods sterke bånd til kriminelle nettverk på Vest-Balkan, og tilgang til veletablerte og avanserte narkotikanettverk.

«Sparket fornærmede i ansiktet flere ganger»

I tiltalen sto det at «volden har karakter av overfall».

Et par var sammen på et utested i Vika. Begge skal ha gått på unisex-toalettet da bråket skal ha oppstått. Kvinnen har forklart at hun ble klasket på rumpa av tiltalte. Hun ba ham la være, og trodde situasjonen var over. Tiltalte skal da ha klasket henne på rumpa igjen. Da reagerte kjæresten, som ifølge egen forklaring sa «vær gentlemen».

Kvinnen har forklart at de var på vei bort fra toalettet, da kjæresten plutselig ble borte.

Ifølge parets forklaring ble han dratt inn på toalettet og slått og sparket av en gjeng, deriblant den tiltalte 21-åringen.

«Retten finner bevist at tiltalte hardt sparket fornærmede i ansiktet flere ganger,» står det i dommen fra Oslo tingrett. Volden skal ha fortsatt selv om den fornærmede mannen mistet bevisstheten.

Den tiltalte mannen sier han var på utestedet, men at han aldri var involvert i noen slåsskamp.

– Min klient vil anke. Han sier de har tatt feil gjerningsperson, sier forsvarer Bjørn Arild Langenes.

– Dette skal ha skjedd mens han ventet på en annen alvorlig dom (kidnappingssaken). Hvordan ser han på det?

– Han var sterkt preget av den saken. Han sier han aldri ville gått rett inn i en ny voldsepisode, svarer forsvareren.

Tiltalte avviser at han er medlem i en gjeng.

«Massiv og uprovosert vold»

SLÅSSHANSKE: Politiet fant en slåsshanske hjemme hos tiltalte. Foto: Politiet

KNIV: Tiltalte ble også dømt for å ha båret kniv på offentlig sted. Foto: Politiet

Til tross for at den tiltalte 21-åringen hadde flere venner som vitnet til fordel for ham, ble det fornærmede paret trodd.

«Ved utmålingen har retten lagt vekt på at volden fant sted på et utested der fornærmede opplevde massiv og uprovosert vold. Volden, utøvd av flere, fortsatte etter at fornærmede var i bevisstløs tilstand. Det er dokumentert og fornærmede har forklart seg om de skader og plager dette har medført for han, herunder tre kjevebrudd, kuttskade og nerveskade i ansiktet. Hendelsen preger han i dag både psykisk og fysisk,» står det i dommen.

– Dette er en person med et stort voldspotensial. Jeg mener sånne som ham bør holdes bak lås og slå så lenge som mulig. Samfunnet er best tjent med at han sitter i fengsel, sier Andreas Meeg-Bentzen.

Den tiltalte 21-åringen ble dømt til å betale mannen 70.000 kroner i oppreisningserstatning.

Også kvinnen i forholdet fikk tilkjent erstatning. Retten fant det bevist at tiltalte klapset henne med flat hånd på rumpa to ganger, og satt oppreisningserstatningen til 5000 kroner.

I tillegg til voldsepisoden er 21-åringen dømt for flere tilfeller av brudd på våpenloven og narkotikalovgivningen, legemiddelloven og veitrafikkloven.

– Her har man tatt med alt av saker, stort og smått, for å få full uttelling på straffeutmålingen, sier Andreas Meeg-Bentzen ved Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

VG har kartlagt straffehistorikken til 34 personer som kan knyttes til Young Bloods fra Holmlia i Oslo. Totalt er de 34 personene registrert med 159 påtaleunnlatelser. Det regnes som en strafferettslig reaksjon, men ikke straff.

Mandag avsluttes ankebehandlingen i bortføringssaken.