200.000 sjøfolk koronafast til havs: – Det er folk om bord som har vært her i 13 måneder

Frykt for smittespredning har ført til stengte landegrenser og havner. Som følge av dette har det også blitt vanskelig med mannskapsbytter.

Overstyrmann Ellingsund (42) og resten av mannskapet på Bow Fortune befinner seg nå utenfor kysten av Sør-Afrika.

Det 183 meter lange skipes eies av det norske rederiet Odfjell. Ellingsund gikk om bord den 12. januar og har fortsatt ikke gått i land, og han innrømmer at uvissheten kan være slitsom.

– Vi tenker mye på det at vi aldri får noen konkret avmønstringsdato. Vi kommer til en havn og får vite at vi får ikke får gå i land der, og så må vente til neste havn, sier Ellingsund til NRK.

SLÅR ALARM: – Vi er nødt til å få friske mannskap om bord på skipene og få de som har stått lenge om bord hjem, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Foto: Kilian Munch / Kilian Munch

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, sier at de menneskelige kostnadene er store, og frykter at utslitte mannskaper kan gå utover sikkerheten til sjøs.

– Vi kan ikke fortsette å holde sjøfolk som gisler med begrunnelser om smitteverntiltak. Her har næringen kommet med gode smitteverntiltak som gjør at vi kan gjøre dette på en forsvarlig måte, sier han til NRK.

Solberg sier at de opplever at norske myndigheter jobber for sjøfartsnæringens interesser, men etterlyser en bred internasjonal enighet som gjør det mulig å gjennomføre mannskapsskifter med forsvarlige smitteverntiltak.

Han mener at situasjonen blir mer og mer alvorlig for hver uke som går.

– Vi vet at koronasituasjonen kan vare lenge, og vi kan ikke forutsette at de som var om bord da korona startet skal seile gjennom hele krisen, sier han til NRK.

Håper på Belgia

Harald Fotland, operasjonsdirektør i rederiet Odfjell, beskriver situasjonen sjømennene og rederiene står i som veldig vanskelig.

– Altfor mange land sier nei til mannskapsbytter. I tillegg har utfordringer med å finne fly som kan frakte mannskapene våre til disse havnene. Det er vanskelig, sier han til NRK.

Bow Fortune seiler nå mot havnebyen Antwerpen i Belgia. Den er en av få havner som fortsatt er åpen for mannskapsbytter.

VANSKELIG SITUASJON: Harald Fotland, operasjonsdirektør i rederiet Odfjell Foto: Odfjell

Stemningen om bord på skipet er bra, men Ellingsen sier at ser fram til å komme seg hjem igjen

– Det er folk om bord som har vært her i 13 måneder. Vi merker det på folk om bord. Det er mye snakk om å dra hjem. Når du har vært om bord i 12, 13 måneder og får beskjed om at du ikke kan dra, så gjør det noe med deg, sier han til NRK.

Ifølge den opprinnelige planen skal mannskapet på Bow Fortune gå i land den 17. august.

– Det er ingen garantier og vi vet ingenting. Mest sannsynlig ja, men plutselig stenger de grensene og da er vi om bord i fire måneder til, sier Ellingsen til NRK.

IKKE LOV: I dag besluttet myndighetene i Hongkong å stenge for mannskapsbytter ved havna i byen. Flere store havnebyer har allerede innført like smitteverntiltak. Foto: Clement Mahoudeau / AFP

200.000 koronafast til sjøs

Ifølge IMO (International Maritime Organization) er det estimert at så mange som 200.000 sjøfolk nå sitter koronafast om bord på skip på verdens hav. I tillegg er det like mange som ikke kommer seg ut på skipene.

Ellingen sier at han reagerer på hvor mye pressedekning norske turister i utlandet får i forhold til sjømennene som koronafast til sjøs.

– Vi har vært om bord her i åtte, ni, ti måneder og det har vært minimalt med oppmerksomhet. Men om du er turist og kan unngå karantene, så er det i mediene i to, tre døgn. Det syns jeg er litt provoserende, sier han til NRK.

Solberg i Rederiforbundet sier situasjonen for sjøfolkene blir mer og mer alvorlig. Han frykter for sikkerheten til sjøs dersom friske mannskaper ikke settes inn.

– Veldig mange av sjøfolkene som var om bord på skip før korona er fortatt om bord. Dette er en svært alvorlig situasjon for verden og verdenshandelen. Vi er nødt til å få friske mannskap om bord på skipene og få de som har stått lenge om bord hjem.