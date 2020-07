Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er tøft å være om bord på en båt så lenge uten å ha mulighet til å gå en tur i byen. Bare det å ta en vanlig gåtur, liksom, sier Sergej Grigorjev.

Kapteinen står på babord side av den russiske fiskebåten «Nerej» med kollegaene Aleksandr Tulaev og Andrej Leonov.

Fra havna i Kirkenes kaster de lengselsfulle blikk mot sentrum. Over to måneder har gått siden de gikk om bord i «Nerej».

En enkel spasertur i gatene kan imidlertid koste dem dyrt.

Landlovsnekten ble innført av flere politidistrikter i Norge i mars, og gjelder fortsatt i Finnmark. Skipene kan skifte mannskap, men ingen utenlandske sjøfolk får gå i land.

Det synes den russiske trioen er leit.

– På den ene siden forstår vi at det er strenge regler på grunn av korona. Men vi forventet at vi kunne fått lov til å gå en tur i byen etter 14 dager i karantene, sier Grigorjev.

Nerej er én av flere russiske fiskebåter som jevnlig er å se i havna i Kirkenes. Flere av båtene har sin base i Kirkenes, mens andre anløper havna i ny og ne. De utenlandske sjøfolkene kan gå på kaia der de jobber, men tar de seg en tur i byen kan de bli bøtelagt. Foto: Erik Andreassen / NRK

– Uverdig behandling

Landlov gir sjøfolk uten oppholdstillatelse muligheten til å gå i land på fritiden. På grunn av koronasituasjonen innførte imidlertid flere politidistrikt landlovsnekt.

I Finnmark ble sjømenn nektet landlov fra 16. mars. Siden den tid har flere opphevet landlovsnekten, deriblant Agder og Møre og Romsdal.

I andre politidistrikt, som for eksempel Troms, kan utenlandske sjømenn få lov til å gå i land etter å ha vært om bord på båten i 10 dager. Forutsetningen er at de ikke har noen symptomer på koronaviruset.

I Kirkenes ligger «Nerej» til kai på området til den lokale bedriften Kimek. Administrerende direktør Greger Mannsverk er blant dem som mener landlovsnekten burde oppheves.

Kimek-direktør Greger Mannsverk mener landlovsnekten i Finnmark bør oppheves så fort som mulig. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Jeg synes behandlingen de får er uverdig. Det er psykisk hardt å oppholde seg på et så trangt område og ikke få lov til å gå i land, mener Mannsverk.

Han mener myndighetenes egne smittevernregler med 10 dagers karantene burde vært tilstrekkelig.

– Jeg tror og håper at Monica Mæland kan gi politimesterne beskjed om at vi ikke kan ha det slik. Legesystemet bør ta seg av smittevernsbiten, ikke politiet.

– For stor smitterisiko

Landlovsnekten som ble satt av Finnmark politidistrikt får imidlertid støtte fra kommuneoverlegen i Sør-Varanger, Mona Søndenå.

Svein Arne Midtli, avsnittsleder for grensekontroll i Finnmark politidistrikt, sier de tar fortløpende vurderinger ut fra smittesituasjonen.

– Smittesituasjonen i Russland, og Murmansk spesielt, er ikke bra. Vi mener risikoen for smitte fortsatt er for stor, sier Midtli.

De daglige smittetallene i Russland har gått ned siden mai. I Murmansk Oblast, Øst-Finnmarks nabofylke, har derimot pila pekt motsatt vei den siste måneden.

Svein Arne Midtli er avsnittsleder ved Storskog grensestasjon i Øst-Finnmark. Han støtter politimesterens avgjørelse om fortsatt landlovsnekt, og tror den vil bli gjeldende en god stund fremover. Årsaken er primært smittesituasjonen i Russland. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Mens trioen på den russiske båten «Nerej» har vært om bord siden mai, har flere russiske sjøfolk krysset grensa og mønstret av og på båter i Finnmark de siste månedene.

Midtli sier dette er en av årsakene til at politiet i Finnmark foreløpig vil beholde landlovsnekten.

– Man har sjøfolk som har vært på havet i lang tid. Så har man sjøfolk som kommer inn fra Russland og mønstrer på samme båt. Da er vi liksom like langt. Det blir veldig vanskelig for oss å kontrollere enkeltindivider på båtene, sier Midtli.

Foreløpig har to personer i Kirkenes blitt bøtelagt for å bryte reglene. Begge ble ilagt en bot på 3000 kroner for en tur på kjøpesenteret.

Det har vært mange rolige dager på Storskog grensestasjon de siste månedene. Store deler av den begrensede trafikken er det russiske sjøfolk som står for. I slutten av mars ble det åpnet for mannskapsbytter på båtene. Sjøfolkene busses inn og ut av Kirkenes, uten å være i kontakt med noen. Hvis de tar seg en gåtur i byen kan de imidlertid bli bøtelagt av politiet. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Burde sendes hjem

Fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Kasper Gabrielsen (SV), mener den beste løsningen hadde vært å sende sjøfolkene hjem.

Han sier kommunen likevel ser på hvordan de kan bidra til å lette litt på hverdagen deres.

– Det gjelder aktiviteter eller noe annet som kan bryte opp hverdagen, slik at de ikke blir sittende der uten å gjøre noe. Men det er også et ansvar for skipsagent, reder og ikke minst arbeidsgiver å se til at det kanskje er bedre å sende dem hjem, slik at de får en normal hverdag, sier han.