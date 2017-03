20.000 kvinner og barn utsatt for slaveri i India

Ifølge sosialantropolog Geir Heierstad er moderne slavedrift et enormt problem. Forskeren mener det faktiske tallet på indere som i dag lever i et slags slaveri, er flere titalls millioner. Foto: HIOA

– India er kanskje landet i verden hvor flest mennesker, både kvinner, menn og barn lever i et tvangsmessig arbeidsforhold og blir grovt utnyttet, sier sosialantropolog Geir Heierstad ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ifølge Heierstad er moderne slavedrift et enormt problem. Selv om det finnes dårlig tallmateriale, mener forskeren at det faktiske tallet på indere som i dag lever i en form for slaveri flere titalls millioner.

– 20.000 er derfor et overraskende lavt tall. At politiet har økt fokus er flott, men rapportene bare skraper litt i overflaten, sier Heierstad.

Over 9000 barn

Også det indiske politiet mener det faktiske antallet nok er langt høyere.

Ifølge politiet skyldes økningen i antall rapporterte tilfeller fra 15.449 i 2015 til 19.223 året etter, først og fremst at folk er blitt klar over problemet, og varsler, men også at politiet selv har fått bedre opplæring.

Over 9000 av de rapporterte tilfellene av menneskehandel dreide seg om barn, viser den nasjonale krimstatistikken, ifølge Reuters.

Anita Kaur og Geeta Pal holder opp bilder av sine barn, som er forsvunnet. De deltok i en demonstrasjon mot menneskehandel i New Delhi i 2007 sammen med ofre for tvangsarbeid som har klart å slippe fri. Foto: RAVEENDRAN / AFP

– Det er veldig vanskelig å få ofre til å vitne mot dem som utfører kriminaliteten. Bakmennene har for stor makt, sier Guro Warhuus Samuelsen, stipendiat ved Universitetet i Oslo med Sør-Asia som felt.

Hun sier menneskesmuglere oppsøker sårbare individer.

– Så transporterer de dem ut av hjemdistriktet til et sted hvor de ikke har noe nettverk eller mulighet til å kontakte familie.

Ifølge stipendiat Guro Warhuus Samuelsen oppsøker menneskesmuglere sårbare individer med løfter om arbeid og mulighet for å sende hjem penger til familien. I realiteten havner de i tvangsarbeid. Foto: UIO

Ofrene får liten eller ingen lønn eller blir satt i bunnløs gjeld, og tvinges til å utføre arbeid.

– Det handler om mangel på utdanning, kaste, etnisitet og at staten svikter store folkegruppers mulighet til å ha et grunnleggende livsopphold med mat, vann og husvære, sier Samuelsen.

Hushjelp, bordell og tekstilfabrikker

Hvert år lokkes tusenvis at kvinner og barn, stort sett fra fattige områder til byer med løfte om arbeid og mulighet til å sende penger hjem til familien.

Mange ender opp som hushjelp under slaveliknende forhold. Andre tvinges inn i tekstilindustrien eller på bordeller hvor de utnyttes seksuelt. Også menn tvinges inn i hardt, manuelt arbeid i fabrikker og bygningsbransjen med dårlig sikkerhet.

Ifølge Heierstad er tvangsarbeid en langvarig tradisjon.

– Mange indere fødes inn i slaverelasjoner hvor barna bare tar over. Behovet for billig arbeidskraft er nærmest umettelig.

Han mener problemet først og fremst handler om fattigdom.

– Hovedproblemet er ressurser. India er et stort land med mange folk og med enorme utfordringer å fordele ressursene på. Det blir aldri nok. Selv om viljen og bevisstheten er der, så finnes det ikke nok ressurser å sette inn, sier Heierstad.