19 varsler i NRK etter metoo-kampanjen

Det forteller juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, til Aftenposten.

Da medieprofil Aleksander Schou i november tok et oppgjør med seksuell trakassering i medie- og kulturbransjen, opplyste kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at det kun var avdekket to tilfeller av trakassering i NRK.

Disse tallene har nå steget betraktelig. Hendelsene det nå er varslet om fant sted i perioden 2006–2017. Sju av varslene gjelder hendelser fra de siste tre årene.

Nyhus sier ingen av sakene betegnes som grove.

– Det er vanskelig å karakterisere slike saker, men ingen av dem er det vi vil kalle grove. Hendelsene er likevel klart uakseptable og gjelder forhold som det er grunn til å reagere på med stort alvor, sier Nyhus.

Tror det er langt fler

Hege Fagerheim, nestleder i NRKJ, tror det er langt flere tilfeller av trakassering enn de som nå er avdekket, og frykter at enkelte ikke tør å varsle.

– Spesielt i tilfeller med midlertidige ansatte og vikarer som er redde for at kontrakten deres ikke vil bli fornyet dersom de varsler, og i tilfeller hvor maktbalansen er skjev, sier Fagerheim.

Nyhus sier han oppfordrer de som har noe å fortelle til å ta kontakt.