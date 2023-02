Taushetsplikten hindrer styret og administrasjon i Opdøl montessoriskole fra å kommentere enkeltsaker og hendelser knyttet til elever, ansatte og foresatte.

Skolen gjennomfører månedlige trivselsundersøkelser for at elevene skal få uttrykke seg og sine meninger. Hvis undersøkelsene gir indikasjoner på at noe ikke er bra, så gjennomfører våre pedagoger samtaler med elevene og kartlegger hva som ligger bak svaret. Disse trivselsundersøkelsene har gode resultater.

Skolen er også del av den nasjonale elevundersøkelsen. Her er resultatet godt. Det samme gjelder også det faglige nivået på nasjonale prøver.

Elevtallet på Opdøl montessoriskole har holdt seg stabilt – rundt 110 – de tre siste årene, og vi opplever dette som en bekreftelse på at skolen er attraktiv og at elevene trives godt hos oss.

Opdøl Montessori-skole har hatt to tilsyn fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) siden oppstarten høsten 2014. Det første ble avsluttet i 2018 og det siste avsluttet 2022. Tilsynene ble utført ved at jurister fra UDIR blant annet intervjuet elever, foresatte og ansatte. I tillegg ble elever og foresatte gitt muligheten til ytterligere samtaler hvis de ønsket dette.

I begge tilsynene ble elevhendelsene med brudd på ordensreglement vurdert opp mot skolens sanksjonering.

Ved tilsynet avsluttet i 2018 fikk skolen påvist brudd på opplæringsloven gjennom «bruk av ulovlig fysisk makt». Dette fikk vi fordi UDIR i noen tilfeller vurderte at elever ble fysisk ført ut av klasserommet, og at dette kunne føles krenkende. Rapporten konkluderte med at skolen ikke bruker ulovlig fysisk makt eller tvang i andre situasjoner.

Ved tilsynet avsluttet i 2022, hadde ikke UDIR noen merknad til skolens sanksjonering ved brudd på ordensreglement. Begge tilsynene er nå lukket.

Skoleåret 2022/2023 har vi ikke mottatt noen henvendelser fra statsforvalteren. For oss er tilsyn en mulighet til forbedring. Skolen har løpende samarbeid med ulike etater i Vestvågøy kommune, UDIR og statsforvalteren. I tillegg jobber skolen kontinuerlig med internkontrollen. Vi går igjennom våre rutiner for å ha oversikt over hvilke områder vi kan forbedre og utvikle oss på.

Vi jobber hardt hver eneste dag for at Opdøl Montessori-skole skal være en trygg og fin plass for alle elever, foresatte og ansatte.

For vi må aldri glemme det som er viktigst: gode oppvekstvilkår for barna våre. (Uttalelsen er fra et samlet styre, skriver styreleder Tor Høyen i e-posten til NRK)