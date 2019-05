Hva tenker direktoratet om kritikken fra WWF?

Miljødirektoratet er i likhet med WWF svært bekymret for den negative påvirkningen de utenlandske treslagene har på naturmangfoldet. Oppdraget vi mottok fra Klima- og miljødepartementet innebar at vi skulle utrede et eventuelt forbud mot utenlandske treslag, og at vi, sammen med Landbruksdirektoratet, skulle belyse virkninger på naturmangfold, skogbruk, klima og karbonbinding. Vi har sammenlignet effektene av dagens forvaltning av utenlandske treslag med et eventuelt forbud. Miljødirektoratet har i dette arbeidet vært svært opptatt av hvordan vi mest effektivt kan minimere de negative effektene av de utenlandske treslagene på naturmangfoldet.

Hvorfor anbefales det ikke forbud mot enkelte utenlandske treslag?

Det er viktig å huske at utplantingen av utenlandske treslag skjedde i hovedsak fra 1950 – 1990, etter initiativ og med støtte fra myndighetene. Tilplantet areal med sitka ,som er det mest brukte utenlandske treslaget, er totalt på 500 000 daa. Utplantingene på 2000-tallet vært på 200 – 250 daa/år, det vil si at svært lite av utplantingene har funnet sted de siste årene. Selv om det skulle bli nedlagt forbud mot ett eller flere utenlandske treslag, vil spredning fra disse tidlige utplantingene påvirke naturmangfoldet i mange tiår. Dette fordi selv om en sitkaplantasje ikke plantes på nytt etter hogging, vil det likevel komme oppslag av sitka både i utplantingsområdet og utenfor. Et kjernespørsmål for oss har vært hvordan samfunnet skal håndtere de negative effektene fra spredningen.

Alternativet til et forbud er dermed ikke en videreføring av praksisen fra 1950-tallet. Utsettingen av disse trærne reguleres i dag av forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, som kom i 2012. Forskriften setter strenge krav til vurdering av miljøhensyn. Det stilles også krav til grunneier. Det er ikke tvil om at mange av søknader om utsettingene fra 1950 – 1990 ville fått avslag etter den nye forskriften. Vi ønsker dessuten å se nærmere på kravene i forskriften for å legge til rette for en bedre kontroll med utsetting og krav til bekjempelse i grunneiers regi.

Vi mener at vi best kontrollerer spredningen av fremmede treslag ved å tillate nyplanting på noen av arealene som allerede er, og vil fortsette å være, påvirket av sitka. I de tilfeller hvor man etter en grundig vurdering av søknadene finner å innvilge slik replanting, ønsker vi å utrede skjerpede krav til grunneier, slik at denne får et større ansvar for å bekjempe spredningen – både fra den første utsettingen og reutsettingen. Vi mener at det ikke er gjennomførbart å pålegge krav om bekjempelse på grunneierne ved et forbud, og det offentlige vil derfor i et slikt tilfelle måtte ta kostnadene ved bekjempelse – dette innebærer ekstremt høye kostnader i mange tiår fremover, uten at vi har tallfestet dette.

WWF mener rapporten ikke svarer på konsekvensene av fortsatt utplanting av utenlandske tresalg. Kommentar til det?

Vi er ikke enige i det. Konsekvensene av fortsatt utplanting uansett bestemmes av praktiseringen av forskrift om utenlandske treslag. I henhold til forskriften er det ikke anledning til å gi tillatelse dersom det er grunn til å anta at utsettingen vil medføre "vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold". Dette er i seg selv en begrensing av konsekvensene hver utsetting kan ha.

Landbruksdirektoratet stiller seg bak det Miljødirektoratets uttalelser og mener det er gjort et solid utredningsarbeid i rapporten der faglige vurderinger er basert på vitenskapelig litteratur og vurderingene er omforente mellom direktoratene.