Kommunikasjonssjef Catharina Solli hos Widerøe sier det er en samlet norsk luftfartsbransje som har tatt opp behovet for å videreføre fritaket for flypassasjeravgiften og redusert merverdiavgift etter 31. oktober.

– En videreføring av den ekstraordinære støtten til kjøp av flyruter må også videreføres utover september 2020.

– Imidlertid, slik utsiktene ser ut for norsk luftfart fremover, er det også behov for ytterligere tiltak fra myndigheten for å sikre en levedyktig luftfartsnæring etter at pandemien er over.

Pressesjef John Eckhoff i SAS peker på at NHO Luftfart har foreslått at flyselskapene kompenseres for en andel av det omsetningsbortfallet som ikke kan dekkes av kostnadskutt, slik som for resten av norsk næringsliv.

– I tillegg tas det til orde for at den særnorske flypassasjeravgiften fjernes for godt, og lufthavnavgiftene må tilpasses for å stimulere gjenoppbygging av markedet. SAS stiller seg bak dette.

For å motvirke unødvendige oppsigelser meddelte regjeringen for øvrig nylig at de vil utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.