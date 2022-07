Widerøe og Norwegian inngår samarbeid om billetter

– For Norwegian er dette et arbeid som har pågått en stund, og som vi begynte på i fjor. Vi er veldig happy med at vi har fått en intensjonsavtale. Så er det et stykke arbeid som skal skje utover høsten, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Avtalen gjør at reisende vil kunne bestille hele reisen sin gjennom ett av de to flyselskapene, selv om man må bytte selskap underveis.

Man kan også kombinere reiser i inn- og utland helt frem til destinasjonen.

Dette kalles på engelsk interlining.

– Intensjonsavtalen innebærer at vi skal utvide billettsamarbeidet mellom Widerøe og Norwegian, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe til NRK.

– Den store fordelen for kundene er at man får hjelp av flyselskapene dersom det oppstår uregelmessigheter, og at selskapene vil ta ansvar for at man får gjennomført hele reisen.

Ingen sammenheng med SAS-streiken

Widerøe har i dag billettsamarbeid med 65 andre flyselskaper, som British Airways, KLM og Air France.

I 2018 inngikk de et samarbeid med Norwegian om reiser på kortbanenettet i Norge.

– Så har det vært en diskusjon om vi skulle utvide dette samarbeidet, men naturlig nok har ikke dette stått øverst på agendaen under pandemien. Derfor er det veldig gledelig at vi nå kan ta det neste steget.

Widerøe har fra før et slikt samarbeid om med SAS, og sier at dette vil videreføres.

– Har SAS-streiken noe å si for at avtalen blir inngått akkurat nå?

– Nei, denne prosessen startet lenge før det. De konkrete diskusjonene ligger seks måneder tilbake og tre måneder siden bestemte vi i Widerøe oss for at dette var riktig vei å gå. Så har det vært så mye annet i denne bransjen at vi først nå, med litt feriepause, fikk tid til å sluttføre denne avtalen, sier Nilsen.

Lanseres først hos Widerøe til høsten

Fortsatt gjenstår noe teknisk arbeid med billettløsningen, men Nilsen sier han håper at de første passasjerene kan booke de første reisene på senhøsten eller tidlig vinter.

Nilsen sier at billettsamarbeidet først vil bli lansert på Widerøes nettsider.

– Teknisk sett er det vi som kan nå markedet først med en løsning, så i første omgang blir dette lansert hos Widerøe.

Senere skal også Norwegian få denne funksjonen i sitt billettsystem.

Mens Widerøe er med i SAS-ordningen EuroBonus, har Norwegian sitt eget Cash Point-system.

Nilsen sier at disse bonusordningene er selskapsspesifikke.

– Man kan få Eurobonus-poeng på Widerøe-strekninger. Men du får ikke det hvis du reiser på Norwegian-strekninger.

– Så vil vi nok tenke gjennom hvordan vi skal videreutvikle dette samarbeidet.

Større rekkevidde

Konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen, sier at de er svært fornøyd med samarbeidsavtalen.

– Vi vet at veldig mange av våre kunder først flyr Norwegian og så flyr med Widerøe, eller omvendt. Da ønsker vi å kunne tilby et bedre produkt. Og ved dette samarbeidet får vi det til.

– Dette er en del av en strategi som vi har lagt i Norwegian. Vi har allerede et samarbeid med Widerøe i dag, og nå kommer vi til å utvide dette. For kundene betyr det at de får et bedre produkt og en større rekkevidde ut i vårt internasjonale nettverk.