Flyet tok av fra Flesland på normal måte søndag ettermiddag. Da flyet var omtrent over Molde oppstod en såkalt uønsket situasjon – en unruly passenger.

NRK har snakket med en av passasjerene om bord i flyet, som ønsker å være anonym.

Hun opplevde situasjonen som skremmende.

– Jeg synes det var kjempeekkelt. Jeg var ganske redd og forstod ikke hva som skulle skje. Det kom så tett på, forteller hun.

Hun sier at hun la merke til den aktuelle passasjeren allerede før de gikk om bord. Nå angrer hun på at hun ikke sa ifra om at hun hadde en dårlig magefølelse.

– Jeg sitter igjen med en følelse av at jeg burde sagt noe i gaten. Jeg observerte denne personen på flyplassen og forstod at vedkommende var ganske beruset.

Allerede før flyet tok av fikk passasjeren beskjed om roe seg ned etter at han skal ha opptrådt høylytt inne i flyet. Han skal da ha roet seg frem til flyet var oppe i lufta.

– Det ble en helt annen situasjon da de begynte med servering. Det eskalerte veldig fort. Det ble trusler og kjefting og roping, så ville han frem for å snakke med kapteinen.

– Basketak

Noe tid senere forteller hun at passasjeren sprang opp av setet mot en annen passasjer som skal ha filmet eller tatt bilde av det som skjedde.

Både kabinansatte og styrmann forsøkte gjentatte ganger å roe mannen ned, men til ingen nytte. Hun forteller også at kapteinen fortalte at de ble nødt til å snu om han ikke roet seg.

– Han «klikket» på personen som hadde filmet. Det var da de kabinansatte og andre passasjerer grep inn. Det ble et basketak og han ble lagt i bakken etter gjentatte forsøk fra besetningen om å roe han ned.

Den reisende forteller at den mannlige passasjeren ble lagt i bakken og «stripset» fast.

– Jeg har ikke hatt en verre flytur i mitt liv, men jeg har veldig stor respekt for jobben som ble gjort av Widerøe og de andre reisende.

Passasjer: – Startet å springe mot cockpit

Fredrik Kolin fra Bodø var også om bord på flyet denne søndagskvelden.

– Jeg så at han var beruset før avgang, men han virket å være i godt humør. Han spøkte og lo med sin kvinnelige medpassasjer, forteller han.

Men en liten stund etter avgang Bergen, endret mannen humør. Dette skjedde da han ikke fikk kjøpe mer alkohol.

– Da ble han mer og mer aggressiv, sier Kolin.

Han syntes også at situasjonen var dramatisk.

– Jeg ble skikkelig urolig da han startet å springe mot døren til cockpit. Heldigvis var det noen fra crewet der og fikk stanset han, forteller Kolin.

Widerøe: – Alvorlig

– Dette er alvorlig. Ulike måte å utagere i kabinen på et fly er sterkt uønsket, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Flyet som skulle fra Bergen til Bodø måtte snu til Bergen da en person utagerte mot både personale og andre passasjerer om bord

– Han skal ha utagert voldsomt inne på flyet. Der skal han ha kommet med trusler mot

Kommunikasjonssjef Catharina Solli sier de ser alvorlig på situasjonen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

flere folk, sier operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Om bord bestemte kapteinen at flyet skulle snu og returnere til Flesland. Samtidig pågikk en situasjon om bord.

– Vedkommende ble tatt kontroll over av passasjerer og besetningen om bord, sier Solli til NRK.

Ble lagt i bakken og «stripset»

Ifølge kilder Avisa Nordland har snakket med, skal det hele ha startet da den mannlige flypassasjeren ikke fikk servert alkohol.

Vedkommende skal senere ha krevd å få snakke med kapteinen og skal ha opptrådt voldelig overfor andre passasjerer.

– Vi har ulike verktøy om bord for å håndtere slike situasjoner. I går ble denne personen «stripset» som er et av disse verktøyene, forteller Solli.

Flyet landet på Flesland igjen klokken 19.10. Politiet skriver på Twitter at den berusede passasjeren nå er satt i arrest i Bergen.

Blir anmeldt og kan bli holdt økonomisk ansvarlig

Denne typen hendelser omtales på flyspråket som unruly passenger. Og de senere årene har det blitt flere av dem, ifølge Widerøe.

– Det er dessverre en økende trend. Vi opplever flere situasjoner med uønsket oppførsel om bord. Dette er en trend også på verdensbasis, sier Solli.

Mannskap både i Widerøe og andre flyselskap er trent til å håndtere ulike hendelser, også passasjerer som slår seg vrange.

– Det er oppførsel som ikke er forenlig med en god opplevelse for personell og passasjerer om bord. Det er bekymringsfullt at passasjerer velger å opptre på denne måten, sier kommunikasjonssjefen.

Unruly passengers Ekspandér faktaboks Defineres som en person som gjennom handling eller med vilje setter sikkerheten ombord i et fly i fare, enten gjennom å sette personer eller eiendom ombord i fare. Eksempler: Ulovlig bruk av narkotiske stoffer

Unnlater å føye seg etter sikkerhetsinstruksjoner ombord (feste setebelte, ikke røyke, skru av elektroniske enheter, forstyrre sikkerhetsdemonstrasjon)

Verbal konfrontasjon med crew-ansatte eller andre passasjerer

Fysisk konfrontasjon med crew-ansatte eller andre passasjerer

Ikke samarbeidsvillige. Fore eksempel gjennom å forstyrre crew-ansattes plikter eller å unnlate å følge instruksjoner om å gå ombord eller forlate flyet.

Trusler av noe slag mot crew, passasjerer eller fartøyet.

Seksuell trakassering eller - misbruk. Kilde: Skybrary/IATA

Saken er politianmeldt av Widerøe og mannen kan sannsynligvis vente seg et betydelig erstatningskrav fra flyselskapet.

–Den blir selvfølgelig politianmeldt. Det vil sannsynligvis også bli rettet et erstatningskrav overfor vedkommende. Det skal ikke være tvil for fremtidige passasjerer som ikke oppfører seg om bord, det blir fulgt opp.

Flyet tok av i retning Bodø igjen klokken 19.45.