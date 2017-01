Vind tok med seg lagerskur og knuste det på jernbanelinja

Det har regnet godt de siste 12 timene, får NRK opplyst fra vakthavende meteorolog Stine Karlsen Gya. Flere steder i Nordland har fått opp mot 60 millimeter allerede. Noen har fått nesten 70.

– Rana har fått en del. På Storforshei er det målt 69,8 millimeter siste 12 timene. Hjartåsen kommer ut som nummer to med 64,6, forteller Gya.

– Det har vært opp i full storm flere steder, men den verste vinden har nå løyet eller er i ferd med å løye. Torsdag blir det roligere vindforhold, men det kan fortsatt bli kuling på kysten, oppsummerer hun.

Her er en oppsummering av konsekvensene av uværet, og hva vi kan vente oss fremover:

1. Slik blir været

De kommende 12 timene ventes omtrent 90 millimeter.

Utover morgendagen kan det komme ytterligere 40–50 millimeter, anslår meteorologen. Helgeland og Salten utmerker seg. Men også Lofoten og Ofoten får sin del av dette.

Nedbørsmengdene kommer trolig ikke til å gi seg før sent torsdag kveld. Først i sør, etter hvert i nord. Gleden blir imidlertid kortvarig, for uværet avløses av et nytt lavtrykk fra Island. Dette blir imidlertid roligere, og lørdagen kan bli fin, trøster meteorologen.

– Det er Nordland som får det meste av ruskeværet?

– Ja, det er det, men også Troms har fått noe, men ikke så mye som først ventet.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

2. Øker beredskapen på Nordlandsbanen

Her står toget på stasjonen i Mosjøen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Uværet har skapt en del utfordringer i dag. I formiddag tok vinden med seg et lagerskur ved Skjærflesen, noe som førte til at bygningsmaterialer ble strødd utover jernbanelinja ved utgangen av Hjartåstunellen i Vefsn.

Det førte til at Nordlandsbanen ble stengt, forteller pressekontakt Linda Theres Johnsen hos Bane NOR.

– Strekningen ble ryddet, og banen åpnet for trafikk igjen klokken 15.

Noe forsinkelser må imidlertid påregnes. Johnsen forteller at de øker beredskapen på bakgrunn av været som er meldt det kommende døgnet.

– Det innebærer at vi kjører for å sjekke og kontrollere strekningen jevnlig, slik at togene kan ferdes trygt.

Mannskap har jobbet med å rydde jernbanelinja i flere timer. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

3. Innstilte fergesamband og stengte veier

Rainer Sundset ved Vegtrafikksentralen i Mosjøen forteller at det har vært flere trafikale hendelser i dag. Blant annet:

Ved Skjombrua i Narvik på E6 måtte veien stenges etter at en elv rant over sine bredder sør for brua. Veien ble åpnet i 15-tiden.

På E6 Saltfjellet har det vært kolonnekjøring på grunn av uvær, men her er veien nå åpnet igjen. Men det meldes om vanskelige kjøreforhold.

Flere fergestrekninger er innstilt i Nordland, et par også i Troms.

I Troms er dessuten flere veier stengt på grunn av ras eller fare for ras.

I Finnmark er et tjuetalls veier stengt.

Flere kjøretøy rundt omkring i fylket har trengt hjelp av bilberger.

– Folk må ta det med ro, og sjekke Vegvesen.no, 175.no for trafikkmeldinger. Vi nås også på telefon 175, oppfordrer Sundset.

Få oppdatert trafikkinformasjon fra NRK Trafikk.

4. Økt fare for farlige snøskred

Vaktleder ved Snøskredvarslingen hos NVE, Tommy Skårholen, sier til NRK at de har sendt ut skredvarsel faregrad 4 – stor for Nordland, Troms og Vest-Finnmark.

Tommy Skårholen hos NVE ber folk passe på. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det er på grunn av været vi har fått inn, med høye temperaturer og mye regn. Varmegrader fører til at stabiliteten i snødekket reduseres.

Dette kombinert med økt belastning av nedbøren, som tas opp i snøen, utløser etter all sannsynlighet en del naturlige skred.

– Det kan gi tunge flakskred der nedbøren kommer som regn, og tørre flakskred høyt til fjells der nedbøren kommer som snø. Vi oppfordrer folk til å holde seg unna skredterreng og holde god avstand til fjellsider over 30 grader.

Torsdag ventes fortsatt faregrad 4-stor snøskredfare i Nordland og store deler av Troms, mens situasjonen ser ut til å bedres noe i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Tromsø.

Les mer her. Ny vurdering gjøres torsdag.

5. Fare for flom

Det er også fare for flom, jordskred, flomskred og sørpeskred, opplyser NVE.

Onsdag er det varslet flom, jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå for store deler av Nordland og gult nivå for deler av Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

«Oransje nivå for flom og jordskred er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader. Lokale beredskapsmyndigheter som kommuner bør være forberedt», heter det i en pressemelding fra NVE.

– Faren for flom og jordskred skyldes også mye nedbør, kombinert med sterk snøsmelting, sier vakthavende flomvarsler Elin Langsholt.

Vannveier og terrengformasjoner som samler vann i ytre og midtre strøk er mest utsatt. Økt vannføring kan også føre til isgang i enkelte vassdrag.

6. Forbereder seg kommunalt

I Rana er bydriftssjef Ståle Lysfjord urolig for kombinasjonen av mye nedbør, stor snøskredfare og vind. De økte beredskapen i morges, forteller han.

– I ettermiddag har vi kontroll på de lavere strøkene i kommunen, men vi kan få problemer i litt høyere strøk.

Kommunen følger spesielt med på hvor mye elvene stiger og faren for isgang.

– Vi skjerper beredskapen i hvert fall fram til fredag.

I Narvik forteller enhetsleder for vei og park, Trond Solberg, at de har hatt en hektisk dag. Her måtte innkjøringen til Malmporten stenges etter oversvømmelse, ifølge Fremover.

– Vi har skiltet omkjøring, og planen er å få åpnet veien i morgen formiddag, sier Solberg til NRK, som fremholder at det ellers stort sett har gått greit så langt.