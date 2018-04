Villfisk mettes av oppdrettsmat: – Jeg blir rett og slett forbanna

Sei som fiskeren har fanget utenfor Brønnøysund har tydelig fått i seg pellets. Foto: Privat

Fisker Tor Inge Larsen i Brønnøysund fortviler over det han mener er dårligere kvalitet hos fisken han fanger. Han hevder han kan knapt huske sist han fikk en sei om bord i båten uten at den hadde pellets fra lakseoppdrett i magen.

– Jeg blir rett og slett forbanna, det er ikke sånn det skal være, sier Tor Inge Larsen.

Han hevder fiskerne har blitt frastjålet fiskeområder på høylys dag, og mener fiskefeltene nært Brønnøysund på Sør-Helgeland i Nordland har fått betydelig lavere kvalitet på grunn av oppdrettsanleggene.

Larsen sier villfisken spiser seg mett på pellets.

– Vi egner kroken slik at det er sulten fisk som biter. Nå er fisken så mett at det ikke nytter med slikt fiske, og da er det fram med garnene. Men kvaliteten på mye av den fisken vi får er svært dårlig. Jeg spiser det ikke selv, sier han.

Forskerne og fiskerne er uenige

Men fiskerne og forskerne er uenige om hvorvidt pellets fra lakseoppdrett påvirker kvaliteten av vill fisk som spiser den. Det er forsket relativt lite på hvordan oppdrett påvirker villfisk.

En rapport fra Nofima konkluderte med at det var liten forskjell mellom kvaliteten fra såkalt «pellets-sei» og sei som ikke hadde spist pellets.

– Seien som hadde spist oppdrettsfôr hadde en litt bløtere og noe mer spaltet muskel enn annen sei, men den var fortsatt stort sett innenfor kategorien god kvalitet, sa seniorrådgiver Bjørn-Steinar Sæther i Nofima til eget nettsted i fjor.

Derfor er kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge litt overrasket over utspillet fra fiskeren på Helgeland. Han mener laksepellets ikke utgjør noen fare for villfisk.

– Det er et fiskefôr som blir sjekket av myndighetene, og er et trygt og næringsrikt fôr som også er trygt for villfisk, sier Kvistad.

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge

– Snakk sammen

Kvistad mener det også er i oppdretternes interesse, både økonomisk og utslippsmessig, å redusere fôringen av oppdrettslaksen slik at den kun får den maten den trenger

– Oppdretterne gjør nok så godt de kan, men det er viktig at man også snakker med fiskerne og tar deres opplevelser på alvor. Jeg tror det er viktig at særlig oppdretterne og fiskerne snakker sammen slik at fiskerne får drevet sin næring også i fjordene der det er oppdrett.

Torsdag kveld arrangerer Nordlandsforskning en Lytring fra Stormen i Bodø der tema er kunnskap og konflikt i havbruksnæringa.

Det skal sette spesielt fokus på effektene av lakseoppdrett i forhold til villaks, hvor begge sider i debatten har brukt forskning til inntekt for sitt syn.

Debatten sendes direkte på nett og NRK2 fra klokken 19.