NRK har de siste dagene fortalt om hvordan bønder i Nordland og Troms må betale for å leie jord hos staten, mens bønder fra Trøndelag og sørover kan leie jord gratis på statseid grunn.

Årsaken er at den såkalte fjelloven ikke gjelder i Nordland og Troms. Slik har det vært helt siden fjelloven ble vedtatt på 1920-tallet og senere revidert i 1975.

Loven gir innbyggerne rett til lokal forvaltning av statsgrunn gjennom opprettelse av fjellstyrer. Men slik er det altså ikke i Nordland og Troms. Der er det Statskog som eier og tar betalt.

I 2007 la Samerettsutvalget 2 fram et lovforslag som skulle endre på denne modellen, men siden den gang har den 1300 sider lange rapporten ligget i ei skuff hos ulike regjeringer.

– Ingen grunn til å vente

Nå skal et nytt lovutvalg gjennomgå fjelloven og de såkalte statsallmenningene for regjeringen, og NRK er kjent med at utvalget ønsket å få vurdere og innlemme også Nordland og Troms inn i den nye fjelloven. Men dette ble avvist av Landbruksdepartementet.

– Dette er nok et forsøk på utsette saken, og det er helt urimelig. Det er ingenting som tilsier at fjelloven ikke kan gjøres gjeldende i Nordland og Troms, og så kan eventuelle endringer av loven også gjelde i disse fylkene. Det er ingen grunn til å vente, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Skorge mener det er på høy tid at man får samme system for forvaltning av statsgrunn i Norge.

– Vi kommer til å presse på for at man får fortgang i denne saken. Dette er en skam for demokratiet, forklarer han.

Stoler på Statskog

Men hos Landbruksdepartementet er man ikke villig til å endre på dagens modell, og svarer slik på spørsmål om hvorfor det nye lovutvalget som skal revidere fjelloven ikke også kunne ta med forvaltningen av statsgrunn i Nordland og Troms inn i arbeidet.

– Ettersom styrings- og forvaltningsordningen for Nordland og Troms er utredet av Samerettsutvalget men ikke er ferdigbehandlet ble det ikke vurdert som hensiktsmessig å be statsallmennings­lovutvalget om å inkludere forvaltning og lovverk av statsgrunn i Nordland og Troms i sitt arbeid, skriver landbruksminister Jon Georg Dale til NRK.

Han sier at de også har tillit til at Statskog forvalter eiendommene på best mulig måte for fellesskapet.