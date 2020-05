På øya Store Molla i Lofoten bor det i underkant av tjue fastboende. Mange er pensjonister. I «gamledager» var øya uten vei, så flere har hverken bil eller sertifikat.

Det gjør dem spesielt avhengige av den ene bilen på øya som driftes av offentlige midler.

Nå må fylkeskommunen spare penger, og har bestemt seg for å kutte blant annet her.

Det skal være snakk om syv-åtte stykker som har fast behov for dette tilbudet som koster 405.000 kroner i året.

Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for samferdsel i Nordland. – Vi har rett og slett ikke samme økonomi som tidligere og får dessverre mindre fra Regjeringen. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Å bruke 405.000 kroner har vi dessverre ikke økonomi til, men fylkeskommunen ønsker å stille et kjøretøy til disposisjon for innbyggerne på øya, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joachim Bentzen.

Det er sjåfør Geir Helland, som frem til nå har hatt anbudet og har vært fast sjåfør på øya i flere år.

To dager i uka har han hentet folk rundt omkring på øya og fraktet disse til fergekaia. Han har også hentet mat fra butikken på fastlandet.

Vil ikke gjøre samme jobb gratis

Nå håper fylkeskommunen at noen vil gjøre den samme jobben som Helland har gjort til nå. Men på frivillig basis og uten betaling.

Geir Helland liker dette dårlig.

– Jeg synes dette er hinsides all fornuft. Hvem skal kjøre denne bilen? Det handler ikke om at jeg mister den inntekten, det handler om at folk trenger å bli kjørt, sier han.

Geir Helland, postbud og lokalsjåfør på Store Molla i Lofoten. Foto: Privat

Han vil ikke gjøre samme jobben uten betaling. Nå mener han fylkeskommunen setter kroken på døra for det lille samfunnet.

– Først tar de bort tre hurtigbåttilbud, også skal de ta bort dette. Jeg skjønner ikke at de kan komme med noe sånt, sier han.

Foreslår Distriktsmobil

I Vevelstad kommune på Helgeland finnes et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Frivilligsentralen som kalles Distriktsmobil.

Denne bilen er bemannet av frivillige sjåfører og kan brukes av alle.

– De er fornøyde med dette i Vevelstad. Vi ser på mulighetene for å gjøre det samme på Store Molla. Alternativet er ikke noe transporttilbud i det hele tatt, sier Bentzen.

Fylkeskommunen er i gang med en dialog med Vågan kommune for å se om dette kan være en løsning. Det nye forslaget er foreløpig ikke ferdig behandlet.

Store Molla i Vågan kommune i Lofoten.

Frykter fraflytting

Gerd Smedstuen er pensjonist og har bodd på Store Molla i tjue år. Hun er fortvilt over å miste båtrutene og nå biltransporten.

– Jeg skysser gjerne folk hvis jeg selv skal et ærend, men jeg kan ikke påta meg ansvaret å være personlig sjåfør.

Det bor allerede få mennesker på øya. Hun frykter at dette fører til fraflytting.

– Det er en hån mot distriktet, sier Smedstuen.

– Noen må jo kjøre bilen

Gunnar Aarstein er leder for Østre Vågan innbyggerforening og lokalpolitiker for Rødt.

På oppdrag fra kommunen ringte han rundt på mandag for å høre om noen kunne tenke seg å kjøre denne bilen frivillig.

– Store Molla er såpass stor at de som bor her er avhengige av å kjøre for å komme seg til ferga, sier Gunnar Aarstein i Østre Vågan innbyggerforening. Foto: Mari Friestad / NRK

– Av alle jeg ringte, var én interessert. Men problemet er jo at han må være på øya hele tiden. Resten jeg snakket med var bare provosert, sier Aarstein.

Han mener tilbudet som har vært til nå er verdt pengene fordi det har fungert godt.

– Det er jo fint at fylkeskommunen stiller med bil, men noen må kjøre den. Vi kan ikke forvente at noen skal være tilgjengelig året rundt. Uansett om de er aldri så idealistiske og ønsker å opprettholde bosetningen her, sier han.

Ikke første gang

Det er ikke første gang fylkeskommunen prøver å kutte biltilbudet.

I april 2018 kunne Lofotposten melde at persontransporten på øya ikke ble nedlagt.

Også da ville de spare penger. Men så snudde de, og daværende fylkesråd for samferdsel, Geir Eggesvik (Sp), sa at han var fornøyd med at de fortsatt kunne gi et tilbud til innbyggerne på Store Molla.

Men nåværende fylkesråd ser seg nødt til å kutte på grunn av fylkeskommunens økonomiske tilstand.