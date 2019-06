For tre år siden var Dyrebeskyttelsen på Røst i Lofoten for å fange flest mulig av de da 150 hjemløse katter som levde på øya. Mer enn 60 katter ble fanget, og 46 var i så dårlig forfatning at de måtte avlives.

Nå har kattebestanden økt igjen. Dyrebeskyttelsen mener kattene lider og må bort.

Men etter at de fanget kattene i 2016 har øya fått et stort rotteproblem.

Daglig leder på fiskebruket AS Glea på Røst, Olaf Pedersen, frykter at bestanden av rotter øker dersom kattekolonien fjernes på nytt.

– Hvis det har en veldig sterk sammenheng med rottebestanden og katter, så vil vi gjerne at det blir noen katter igjen her. Slik at rottebestanden kan holdes nede, sier Pedersen.

Kattene på Røst i 2016 hadde sykdommer og skader, eller var, som her, uten tenner. Foto: dyrebeskyttelsen

Mener det er ulovlig å beholde kattene

Ville katter lider på grunn av blant annet matmangel, kulde og innavl, og Mattilsynet sier det ikke er lov til å beholde en koloni av hjemløse katter ute i naturen for å holde kontroll på en rottebestand.

Derfor vil Dyrebeskyttelsen forsøke å bli kvitt bestanden.

– Kattene har det ikke godt der. De får ikke den næringsrike den maten de skal ha, det tilsynet de skal ha eller det stellet de skal ha. Dette er ikke forsvarlig dyrehold, sier Katarina Greger Førde i Dyrebeskyttelsen.

Hun mener at det ikke er greit å beholde kattene, og kaller det uforsvarlig dyrehold. I tillegg forteller hun at det er ulovlig.

– Dette er aldeles ikke greit – og ulovlig. For en katt er ikke en godkjent rottefelle. Rett og slett.

Røst havn. Foto: kari skeie / nrk

Har ikke oversikt

Kommunen har ikke oversikt over hvor mange hjemløse katter det finnes på øya eller hvor stor rotteplagen er.

Tom Ragnar Pedersen er teknisk sjef i Røst kommune. Han forteller at det er flere på øya som ønsker å beholde kattene for å få kontroll på rottene.

Tom Ragnar Pedersen, teknisk sjef i Røst kommune. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Han mener det trengs en kartlegging av situasjonen for å fikse problemet.

– Jeg tror det er den rette veien å gå. Vi må få laget en kartlegging av omfanget. Så får vi se på mulige løsninger for å bli kvitt problematikken rundt både hjemløse katter og rotter, sier han.

Mattilsynet planlegger nå et møte med kommunen om denne saken.