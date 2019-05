Dexter fikk i seg narkotika og ble dødssyk

– Han begynte plutselig å sjangle, og hadde ikke kontroll på bakbena, sier Christin Straum Jakobsen til NRK.

Onsdag hadde mannen Benjamin Straum Jakobsen med seg Golden retrieveren Dexter på jobb på Napp i Flakstad i Lofoten. Der var hunden satt i bånd, men hadde klart å komme seg løs. Litt senere ble han funnet like bortenfor arbeidsplassen.

– Han sto og spiste på et eller annet, og var helt oppslukt i det. Benjamin trodde kanskje det var noe matrester eller fisk. Det hender at Dexter finner tak i noe agn, sier Jakobsen.

En time senere begynte hunden å oppføre seg unormalt.

Det kunne endt riktig galt for hunden Dexter. Matmor priser seg lykkelig over at det gikk som det gikk. Foto: privat

Hadde fått i seg amfetamin

Det var Lofot-Tidende som først skrev om saken.

Dexter sammen med eier Christin Straum Jakobsen. Foto: privat

Jakobsen tok med hunden ut for å teste formen, men Dexter klarte ikke å holde balansen. Dette var unormal oppførsel for hunden.

– Vi prøvde å lokke han med tørrfisk. Når han ikke engang reagerer på det, da er det noe galt.

De tok ham med til veterinær som fikk tatt urinprøve.

Den viste utslag på det narkotiske stoffet amfetamin.

– Jeg forstår ikke hvordan sånt kan skje her i lille Lofoten, sier Jakobsen.

Nå virker Dexter helt fin igjen, men på mandag skal han tilbake til veterinæren for oppfølging. Jakobsen er glad for at det virker som om alt har gått bra, men frykter at noe liknende kan skje igjen.

– Jeg ble veldig sint og redd. Narkotika skal ikke ligge slengt slikt at alle får tak i det, sier Jakobsen til Lofot-Tidende.

– Veterinæren mener det er et under at han overlevde, legger hun til.

Dexter er ofte med ut på tur. Foto: privat

– Potensielt dødelig

Amfetamin er et sentralstimulerende stoff som «skrur opp systemet».

Veterinær og klinikkleder Hanne Myrnes ved Evidensia Bodø dyresykehus sier det viktigste er å komme seg til behandling raskest mulig dersom man mistenker at hunden har fått i seg narkotiske stoffer.

– Med en gang du mistenker at hunden har fått i seg et ukjent stoff eller oppfører seg annerledes enn den bruker, må du ta kontakt med veterinær. Hvis det nettopp har skjedd, er det om å gjøre å få tømt magen på den, for eksempel ved å få den til å kaste opp. Men hvis hunden allerede er påvirket av et narkotisk stoff kan det være farlig å fremkalle brekninger.

Veterinær Hanne Myrnes sier man må handle raskt dersom man mistenker at hunden har fått i seg narkotika. Foto: Eirik Kadelburger

– Så må man etterpå behandle etter hvor mye og hvilket stoff den har fått i seg, og om det finnes en motgift. Narkotika er potensielt dødelig for hunder uansett hva det er for noe, sier hun.

Myrnes forteller at også de har fått inn hunder på klinikken som har fått i seg narkotika.

– Det er heldigvis ikke vanlig, men vi har fått inn hunder som har fått forskjellige narkotiske stoffer i seg, for eksempel mens eier har vært på besøk hos andre. Hunder er glade i å snuse rundt og spiser gjerne i seg ting. Det er viktig å følge med på hva hundene prøver å få i seg.