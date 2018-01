Viktor ble alvorlig syk: Nå massevaksineres årets russekull

19-åringen Viktor Alsos er student på NTNU. Men for kun et halvt år siden ble bodøværingen alvorlig syk med hjernehinnebetennelse.

Alsos tok ikke vaksine, og måtte tilbringe russetiden på sykehus.

– Det er veldig kjedelig å ligge på sykehuset mens vennene dine er ute og feirer.

Droppet vaksinen

Hjernehinnebetennelse kan skyldes flere ting, men virus og bakterier er vanligst. Det er en potensielt svært farlig sykdom som rammer mellom fire og fem personer i Norge årlig.

Dødeligheten er på rundt ti prosent. I fjor måtte russen i Bodø betale 400 kroner for å vaksinere seg. Alsos forteller at han fikk tilbud om vaksinen før han ble syk, men gjorde et uheldig valg.

– Jeg tror jeg glemte å ta med penger den dagen, så jeg droppet det. Jeg tenkte at det kom til å gå fint, men det gjorde jo ikke det. Jeg ville ikke anbefalt hjernehinnebetennelse til noen, akkurat.

Tall fra folkehelseinstituttet viser at han ikke var alene da han ikke vaksinerte seg. Kun 40 prosent av norske avgangselever i videregående skoler tok vaksinen i fjor. Det var samtidig 18 tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse i 2017.

Gratis for russen

For Alsos utartet sykdommen seg fort. Han følte seg dårlig, kunne ikke holde på maten og fikk røde prikker på kroppen før han havnet på legevakta.

Oftest overføres bakteriene gjennom spyttdråper, og da gjerne gjennom kyssing eller deling av flasker og av glass. I år får hele russekullet i Bodø vaksinen gratis, sponset av Bodø kommune.

Helsesøster Karin Wiik Foto: Gisle Forland / NRK Nordland

– I russetiden er det en mye høyere sjanse for å bli smittet, siden man er mer utsatt for bakteriene som forårsaker hjernehinnebetennelse. Vi så at det var mange som ikke tok den i fjor, og håper det blir flere i år, sier helsesøster Karin Snøve Wiik.

Malin Winther går på Bodin videregående skole, og går inn i sin russetid med vaksine mot hjernehinnebetennelse på plass. Hun anbefaler alle russ om å gjøre det samme.

– Jeg hadde tatt den uansett, men det er sikkert flere som kanskje ikke tar seg råd. Jeg syns alle kommuner burde følge Bodøs eksempel, sier den kommende russen.

Les også: I kveld kan Bjarte vinne pris for forskning på det som reddet livet hans

Malin Winther Foto: Gisle Forland / NRK Nordland

Har ett budskap

Viktor Alsos vil at alle skal ha en fin russetid, og da helst bedre enn hans egen. Han har ett råd til alle som er russ i Norge, og spesielt i Bodø.

– Nå som det er gratis, så er det ikke noen grunn til å ikke ta den. Ellers er det bare å ha det artig i russetiden, avslutter han.