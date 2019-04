Bevar ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg og dunværene

Ærfuglbestanden er redusert med ca. 70 prosent i perioden 2000-2018 i den indre delen av Ranafjorden og i de midtre områdene av Helgelandskysten. Holmholmen naturreservat hadde sannsynligvis den tetteste hekkebestanden av ærfugl i landet, med over 500 hekkende par på en liten holme da området ble vernet. I 1997 hekket 650 ærfugl på Holmholmen, i 2018 var antallet gått ned til 320.

Predatorkontroll er sentral i vaktholdet på og rundt Holmholmen. Skremming, jakt og fellefangst har foregått både i det som nå er verneområde og i området rundt. Fiskemåse, gråmåse, svartbak og skjære kan felles uten særskilt tillatelse hele året. Det gjelder når disse gjør skade av vesentlig økonomisk betydning på aktivt drevne egg- og dunvær. Oter og havørn er også predatorer på ærfugl på Holmholmen, men regulering av oter og havørn begrenses til kun nødvendig skremming.

Begrunnelsen for Vegaøyans verdensarv opprettet i 2004 er det unike kulturlandskapet. Særlig er det lagt vekt på den unike ærfugl- og duntradisjonen. Da folket flyttet fra øyene etter krigen, gikk ærfuglbestanden tilbake. Etter verdensarvstatusen har tradisjonen blitt tatt opp på flere øyer. I fjor drepte og jaget oter store mengder ærfugl midt i UNESCOs verdensarvområde på Vega. Muddværet hadde i 2018 ca. 200 hekkende ærfugler. 170 gikk tapt på grunn av manglende fellingstillatelser på oter. Femten års systematisk arbeid ble ødelagt på to uker. Fylkesmannen i Nordland viser til at ”stor skade må ha skjedd i inneværende år før skadefelling kan tillates.” Forskjellen på å felle oter i forkant av sesongen og underveis er stor. I forkant kan det brukes flere samtrente hunder som er i stand til å utføre jobben effektivt. Etter at fuglene har lagt seg på reir er det vanskeligere å ta ut skadegjørere uten å skremme fuglen av reiret.

Status for ærfuglen og kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene er kritisk. Den lokale predatorkontrollen som var sterk tidligere lar seg ikke gjennomføre lengre, blant annet fordi andre fredningsbestemmelser begrenser tradisjonell predatorkontroll. Eksempelvis er både oter og havørn fredet.

Fylkestinget i Nordland ber regjeringen som fast ordning gi tillatelse for uttak av alle predatorer, inkludert oter og havørn, som truer ærfuglbestanden i de tradisjonelle egg- og dunværene.