Venstre om omstridt oljevedtak: – Det er de rødgrønnes feil

Hvem har egentlig «skylden» for at det tyske oljeselskapet Wintershall DEA får prøvebore etter olje utenfor Trænarevet?

Venstre mener i hvert fall ikke at er deres feil, selv om miljøminister Ola Elvestuen i dag valgte å avvise klagene fra miljøbevegelsen.

– Den rødgrønne regjeringen skulle aldri åpnet for oljeboring utenfor Trænarevet. Det er helt uforståelig at Audun Lysbakken og Erik Solheim kunne la dette skje den gangen. Men dette er den rødgrønne oljearven, sier Ketil Kjenseth (V).

Ketil Kjenseth (V). Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

Han er leder av Stortingets energi- og miljøkomité og han mener departementet ikke har hatt noe valg i denne saken.

– Dersom Klima- og miljødepartementet nå stoppet denne leteboringen uten en saklig begrunnelse, ville det vært et ulovlig vedtak. Da kunne selskapet saksøkt staten. Og de ville vunnet og fått bore uansett, sier Kjenseth.

Han mener de rødgrønnes vedtak fra 2011 er årsaken til situasjonen vi nå ser.

I 2010 spurte Venstre på Stortinget daværende oljeminister Terje Riis-Johansen (Sp) om Træna og de andre oljeutlysningene i 21. konsesjonsrunde ville være i strid med miljøfaglige rådene. Riis-Johansen svarte at den rødgrønne regjeringen ville ta hensyn til næringer og hensynet til norsk oljevirksomhet, ifølge Venstre.

– Det jeg virkelig lurer på, er hvilke miljøfaglige råd som ble etterspurt og lagt til grunn av daværende miljøminister Erik Solheim (da SV nå MDG) da den rødgrønne regjeringen behandlet denne saken, sier han.

Miljødirektoratet ga i juli tillatelse til prøveboringen, til tross for at Havforskningsinstituttets klare råd har vært at området ikke bør åpnes for oljevirksomhet.

Fakta om prøveboring utenfor Trænarevet Ekspandér faktaboks Det tyske oljeselskapet DEA Wintershall fikk i midten av juli klarsignal av Miljødirektoratet til å starte prøveboring på feltet utenfor Lofoten.

Mandag ble det kjent at Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet.

Letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder av den rødgrønne regjeringen i 2011. Lisensen for boringen ble tildelt første gang i 2012 og senere på nytt i 2016.

Brønnen ligger om lag 7,5 km nord for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

Boringen vil ikke foregå i et område som etter gjeldende forvaltningsplan er identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område. Kilde: NTB

– Har man mot, har man mulighet

SV-leder Audun Lysbakken har ikke overraskende en annen oppfatning av saken. Han understreker av SV har vært i mot prøveboring hele tiden.

– Jeg blir inderlig oppgitt over denne ansvarsfraskrivelsen. De styrer altså landet på syvende året, og da kan du ikke drive å legge skylden på ting som skjedde for snart et tiår siden. Miljøproblemene blir mer og mer akutte og her hadde Venstre en gyllen mulighet til å gripe inn, mener han.

Audun Lysbakken (SV). Foto: Terje Pedersen / NPK

Men Venstre mener altså at de ikke har noe valg. Lysbakken viser til et konkret eksempel som han mener beviser det motsatte: I 2001 stoppet miljøminister Siri Bjerke (Ap) en rigg som på var på vei mot Røst.

– Hun mente at det forelå ny kunnskap etter konsekvensutredningen, og på det grunnlaget grep hun inn like før man skulle begynne å bore.

– I dag ser vi en tilsvarende situasjon. Konsekvensutredningen av dette området ligger veldig langt tilbake i tid, helt tilbake til 1994. Vi vet mye mer om miljøkonsekvenser i dag enn da dette kunnskapsgrunnlaget kom på plass. Og foreligger det ny kunnskap, har man også mulighet til å gripe inn juridisk.

Lysbakken mener miljøutfordringene blir stadig større, og at man dermed må se på alle tillatelser som er gitt for flere år tilbake med nye øyne.

– Det ville ikke vært ukontroversielt, men har man mot, har man mulighet, mener Lysbakken.

Hauge: «Møkka lei» Venstre

Frederic Hauge, leder av Bellona, sier at han er «møkka lei» av at Venstre skylder alle andre.

– Jeg har lagt merke til dette, men jeg er så lei av Venstre som driver og skylder på alle andre. Her hadde de en åpenbar sak hvor for eksempel bakteriologisk nedbrytning av olje som faller ned på Trænarevet ikke er utredet, som er en stor fare. Det er en åpenbar sak hvor Venstre kunne lagd sin egen politikk. Slutt og skyld på alle andre, slutt og kom med alle ordene. Nå vil vi ha handling. Dette er bare dårlige unnskyldninger fra Elvestuen. Vi er møkka lei.