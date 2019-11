Det ble et voldsomt bråk da det ble kjent at Klima- og miljødepartementet ga tillatelse til leteboring etter olje sør for Trænarevet.

Dermed avviste departementet klagene fra Natur og Ungdom, Bellona og Norges Kystfiskarlag.

Men en måned etter at letingen startet, bekrefter i dag Oljedirektoratet at brønnen, som ligger om lag 150 kilometer sørvest for Bodø, er permanent plugget og forlatt.

Det ble funnet noe olje, men funnet vurderes ikke til å være lønnsomt.

– Vi fant litt olje, men mindre enn det vi hadde sett for oss. Vi har ikke funnet nok olje til at vi kan gå videre med en utbygging i området, sier informasjonsjef Kjetil Hjertvik i oljeselskapet Wintershall DEA til NRK.

Foreløpig betyr det at Wintershall gir opp å lete mer ved Trænarevet.

– Vi har boret ned til det vi antok at var et reservoar, uten at vi fant det vi håpet på. Da er det ikke vits i å bore på nytt på samme plass, sier Hjertvik.

OMSTRIDT: Brønnen ligger om lag 7,5 km sør for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

Nedtur

For oljebransjen i Nordland er nok det en stor nedtur. Direktør Kjell Giæver i bransjeorganisasjonen Petro Arctic har tidligere uttalt til NRK at brønnen var «en av de mest spennende og lovende brønnene på norsk sokkel i år».

Også Wintershall DEA er skuffet.

– Vi hadde stor tro på feltet, og at vi skulle gjøre et funn. Vi har operert med en funnsannsynlighet på 30 prosent, men det betyr jo også at det var 70 prosent sjanse for at vi ikke skulle finne noe. Og det var det som slo til.

Bekreftelsen fra Oljedirektoratet betyr at Bellona-leder Fredric Hauge hadde rett i sine antagelser. Mandag sa han at han var sikker på at boringen hadde vært resultatløs.

– Dette er en gledens dag for miljøet og for alle de som bor på Helgeland, Lofoten og i Vesterålen, sa Hauge.

Skulle aksjonere

I forkant av leteboringen varslet både Bellona og Natur og Ungdom aksjoner til havs. For første gang på 18 år.

Planen var å oppholde seg i sikkerhetssonen for å stanse boringen. Aksjonen ble avblåst på grunn av høye bølger.

At leteboringen nå er avsluttet mener Hauge i Bellona er godt nytt for de som ønsker mer vern.

Neste år skal regjeringen legge fram en plan for en rekke norske havområder.

– Resultatet av denne boringen bør gjøre det lettere å innlemme området i forvaltningsplanen til Lofoten og Barentshavet, slik at fisk, fugl og koraller får nødvendig beskyttelse i fremtiden, sier Hauge.

Han får støtte fra Natur og Ungdom-leder Gaute Eiterjord.

– Nå må Trænarevet gis beskyttelse mot oljeboring, slik det har blitt beskyttet mot bunntråling. Når det er riktig å forhindre skadelig bunntråling her må det også bli forbudt med oljeboring, sier Eiterjord.