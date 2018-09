Velgerne snur i omstridt oljespørsmål: Over halvparten sier klart nei

På Arbeidspartiets landsstyremøte i vår ble det vedtatt å åpne områdene sør for Lofoten for en konsekvensutredning, men ikke områdene nord i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Men i august snudde flere lokallag i Nordland Arbeiderparti i saken, og vil nå nekte all konsekvensutredning, også sør for Lofoten.

Nå viser en ny undersøkelse gjort av Norstat for NRK, at partiet har støtte blant sine egne velgere. Over halvparten av Ap-velgerne sier nå nei de også.

– Det bekrefter det inntrykket jeg har om at det er delte meninger i partiet, sier fylkesleder Bjørnar Skjæran (Ap).

Klar til å ta standpunkt

Av de om lag 1000 spurte i undersøkelsen svarer 52 prosent av Ap-velgerne i Nordland nei til en konsekvensutredning. Det er tilsvarende det samme som statusen er på landsbasis, der 53 prosent sier nei, mens 34 prosent sier ja.

Det er kun Høyre og Fremskrittspartiet som har flertall for et ja.

Skjæran vil ikke si at partiet vingler i saken. Han mener forklaringen på at så mange Ap-velgere nå snur og er helt imot en utredning, er at regjeringen har lagt bort spørsmålet i to omganger.

– Vi er klare til å ta et standpunkt, men denne saken har en spesiell historie. Vi løftet opp saken både i 2013 og i 2017, mens så tapte vi valget begge gangene, og da ble det lagt bort.

– Jeg tror folk ser at dette med all sannsynlighet ikke kommer til å skje, og det gjør noe med folk, sier Skjæran.

– Vi sier nei til kunnskap og arbeidsplasser

Torsdag møter Fellesforbundet i Nordland, Ap-leder Jonas Gahr Støre for å drøfte saken.

Fellesforbundet organiserer mange næringer tilknyttet oljeindustrien, og leder Per Kristian Jacobsen, mener et nei til utredning vil bety at Nordland går glipp av kunnskap og arbeidsplasser.

– Vi frykter at vi nå faktisk sier nei til ny kunnskap, og mulige tusen nye arbeidsplasser i Nordland. Det gjør det vanskelig for oss å forholde oss til et nei, sier Jacobsen.

Sammen med Høyre og Frp kunne landsmøtevedtaket til Ap ha lagt til rette for å åpne en bit av det omstridte området for oljevirksomhet i neste stortingsperiode. Til nå er det KrF og Venstre som har satt en stopper for en utredning, men nå har altså både Ap-topper og velgere i nord også snudd i saken.