Vegvesenet og politiet advarer etter minnemarkering i tunnel: – Stor risiko

Fauskeværingene Elias Dypaune (18) og Alexander Sollihaug (18) mistet livet i en møteulykke torsdag.

I går var ansatte og elever samlet på videregående skolene i Fauske og Saltdal, og i Fauske kirke møtte mange opp for å snakke, dele hilsener, tenne lys eller for å sørge i stillhet.

– Både vanskelig og vakkert var det. Det var verdig og varm. Det var en veldig viktig og fin markering. Folk ble sittende lenge, mange gråt, sier sokneprest Dirk Gieselmann i Fauske kirke.

Markering i ulykkestunnelen

I kjølvannet av ulykken har det også kommet opp lys og blomster på ulykkesstedet, i tunnelen på E6.

– Vi har stor forståelse for at de etterlatte og sørgende har behov for å møtes i sorgen, sier avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Vegvesenet. Foto: Ola Helness / NRK

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de har stor forståelse for at de etterlatte og sørgende har behov for å markere den tragiske ulykken.

– Men av sikkerhetsmessige grunner ønsker vi ikke at flere skal stoppe på eget initiativ inne i tunnelen, sier avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Vegvesenet.

– Det å oppholde seg inne i en tunnel, utenfor kjøretøyet, er forbundet med stor risiko, og vi ønsker ingen flere ulykker, sier han.

Politiet opplyser at det vil bli organisert turer til tunnelen for pårørende og bekjente.

– Vi vet at det er en viktig del av en slik markering, og vi vet at folk har behov for det, men vi ønsker ikke mange personer inn i tunnelen, sier Robin Johnsen, lensmann ved Fauske lensmannskontor.

– Gjør et uslettelig inntrykk

I Fauske kirke forteller Gieselmann at mange manglet ord, men også fant trøst i å skrive hilsener og protokoller.

Elias Dypaune (18) og Alexander Sollihaug (18) var på vei til skolen da ulykken skjedde. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Her har en skrevet «takk for at du tok så godt vare på meg og på andre», «hvil i fred og sov godt», skriver en annen.

Gieselmann forteller om både kamerater, andre ungdommer, familie og andre i et stort nettverk av mennesker som var preget etter hendelsen.

– Folk tar utrolig godt vare på hverandre. Man blir litt utenfor seg selv, men det gjør et uslettelig inntrykk, forteller presten.

– Personbilen kom over i motsatt kjørefelt

Det er ennå tidlig i etterforskningen, men opplysninger politiet har hentet inn så langt, tyder på at personbilen kom over i motgående kjørebane og kolliderte med den møtende traileren.

– Det er vanskelig å si noe om årsaken til at personbilen har kommet over i feil kjørebane, sier Johnsen ved Fauske lensmannskontor.

– Det er også noe det kan hende vi aldri får svar på i dette tilfellet, sier han.

Politiet går bredt ut for å komme til bunns i hva som skjedde. Nå skal også bilene undersøkes teknisk.