– Vi har et ganske stort lavtrykk som ligger vest for Norge. Dette har med seg varme luftmasse fra sør. Vi må helt ned til tropiske områder rundt Spania for å finne opprinnelsen til disse luftmassene, sier statsmeteorolog Pernille Borander.

Disse luftmassene vil etter hvert ende opp i Nord-Norge, og de kommer til å dra med seg milde temperaturer over hele Norge.

– Luftmassene gjør at det blir mildere enn normalt, og vi er veldig spent på hvor varmt det blir på Østlandet i morgen. Det ser ut til at vi får en 15–16 grader, noe som er varmt for å være siste uken i oktober.

Selv i Nordland blir det mer varmt enn normalt.

– Her snakker vi rundt en 10 grader, men det er også ganske varmt til å være så langt nord i oktober.

Det kan bli bortimot 10 grader i Nordland denne uken, som er ganske mye for årstiden. Foto: Meteorologisk institutt

Vind fra nordpolen gir skille

Grunnen til at lavtrykket i begynnelsen av uken stopper opp i Nordland, er at det kommer et høytrykk fra motsatt retning som stanger i lavtrykket.

– Nord for Troms og Finnmark ligger det et høytrykk som har med seg luft helt fra arktiske områder på nordpolen. Det gjør at det blir en kald østavind i Troms og Finnmark.

Dette fører sannsynligvis med seg et farevarsel på vind i de nordligste fylkene.

Meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt. Foto: Magne Velle/Meteorologisk institutt

– Ikke minst vil den østavinden ruske skikkelig i Troms og Finnmark, så det blir nok farevarsel i Troms og Finnmark til slutten av uka.

Men temperaturen snur på torsdag, og da vil lavtrykket presse bort høytrykket, noe som også gir mildere temperaturer helt i nord.

– Da må man passe litt ekstra på, siden det kan bli litt utfordrende kjøreforhold når det plutselig snur om til mildvær, sier Borander.

Farevarsel på Vestlandet

Lavtrykk tar som regel med seg nedbør, og det er intet unntak når vi kommer utover i uken på Vestlandet.

– Når vi får sånne lavtrykk inn fra vest, så blir det ofte mye regn på Vestlandet. Det blir skikkelig vått, men ikke noe mer enn de er vant til foreløpig. De siste dagene av oktober sør for Stad kan derimot få 200 millimeter de siste dagene av oktober.

Samtidig har NVE sendt ut et farevarsel for flom og jordskred for Vestlandet.

– Men for nedbør er det ikke enda noe grunn til å tro at det blir sendt ut farevarsel, sier meteorologen.

Etter at lavtrykket har passert, blir det mer normale temperaturer over hele landet.

– Når vi går over til november, ser vi at temperaturen går nedover over alt, avslutter Borander.