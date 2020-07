For et par uker siden var det nesten 30 grader på indre strøk av Helgeland, mens yr.no varsler null og til og med minusgrader på tirsdag og onsdag.

Krutfjellet rager 1405 meter over havet. Og det er nok bare de øverste delene av fjellet som får kuldegrader. Det sier vakthavende meteorolog på Meteorologisk Institutt, Espen Biset Granan.

– Det er ikke så uvanlig at det sommerstid blir så kaldt i fjellet, det er mer uvanlig kanskje med 30 grader her.

Men når man kommer over 12-1300 meters høyde så er det nok fare for at flere fjell i nord vil merke kuldegrader de neste dagene.

Espen Biseth Granan, statsmeteorolog ved Meteorologisk Institutt. Han sier det ikke er uvanlig med kuldegrader i fjellet på sommeren. Foto: Meteorologisk Institutt.

Kaldværet kommer sørfra

Kulden kommer fra det samme værsystemet som lagde snø og vind på fjellet i sørnorge denne helga. – Det sprer seg nordover og vil merkes helt frem til helgen, sier Granan.

Det er en kald værtype i hele landet, og flere lavtrykk som styrer værtypen. Det er ingen høytrykk som skaper varmt og tørt vær. – Så folk må pakke godt med ull og dun i sekken om de skal på fjelltur, er rådet fra Granan.

Folk må sjekke føret

Hos vegtrafikksentralen er de klar på at folk må sjekke være og føre om de skal kjøre RV 73 opp på Krutfjellet. Det gjør de enkelt på 175.no.

– Det er ikke så vanlig med kuldegrader på vegen på denne årstiden, og de som har vedlikeholdet på vegen følger nok litt ekstra med, sier Stine Øksendal.

Minus 7 forrige helg

I bygda Varntresk som ligger ved foten av Krutfjellet er de vant med både kulde og snø i høgfjellet, også på sommeren.

– Vi ser rett over mot Okstindan ( ca 1900 moh) og der var det minus 7 grader og nysnø forrige helg. Det forteller Johnny Eide i Varntresk utleie og turisme.

– Hadde det vært tidligere år hadde vi vært bekymret for alle de utenlandske turistene som vanligvis går i fjellet her, men i år er det veldig stille.