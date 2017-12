Vanskelige kjøreforhold og mye regn de neste dagene

Et lavtrykk er på vei nordover, og tirsdag slår været om. I Helgeland og Saltfjellet ventes det store nedbørsmengder, ifølge statsmeteorologen kan det komme 60–90 millimeter på 24 timer.

– Det vil komme mye nedbør. Helgeland og Saltfjellet får det verst. De største mengdene med nedbør begynner fra i morgen formiddag. Vi får lavtrykk fra vest som gir økende nedbør fram til onsdag ettermiddag, sier statsmeteorolog Ola Mellem til NRK.

Salten og Ofoten får 40–60 millimeter med nedbør på 24 timer. Lofoten og Vesterålen får opp imot 30 millimeter.

Fare for overvann

Statsmeteorologen sier at de store mengdene med nedbør skaper vanskelige kjøreforhold i hele fylket.

– Temperaturen vil stige så det blir vanskelige kjøreforhold. Det vil bli glatt i overgangen til mildværet, og det er fare for overvann i tettbygde områder, sier Mellem, og legger til;

– Det blir en god del vind også. Vi vil få sterk kuling fra sør og sør/vest, så vi oppfordrer til å bruke dekk som passer til forholdene.

Han påpeker at man må vurdere behovet for forebyggende tiltak, og at beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap.

Her er obsvarselet som er sendt ut for perioden tirsdag til torsdag. Foto: Meteorologisk institutt

Trafikale utfordringer

Politiet i Nordland har allerede fått meldinger om utfordrende kjøreforhold i fylket.

– I Mo i Rana har vi fått en del meldinger om biler som har slitt med å komme seg opp i motbakker grunnet glatte veier, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Tommy Bech.

Bech sier de ikke utelukker trafikkuhell de neste dagene, og oppfordrer folket til å kjøre etter forholdene.

– Vi ber folk kjøre forsiktig. Det er også viktig å beregne god tid, slik at man ikke får det travelt på veien, sier operasjonslederen.

Flom- og jordskredvarsel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i tillegg sendt flom- og jordskredvarsel på gult nivå 2 – det laveste varslingsnivået – i deler av Nordland.

Kombinasjonen av mye regn og snøsmelting vil gi økende vannføring i små og middels store vassdrag fra tirsdag kveld, ifølge direktoratet. Ytre strøk er mest utsatt.

NVE oppfordrer folk til å holde vannveier og avløpsrør fri for snø, is, sedimenter, søppel, kvist og løv, og til å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring, skriver NTB.

Hvit jul

Frem mot selve julehelga ser været imidlertid ut til å roe seg noe.

– Fra lille julaften minker vinden og vi får en mer vinterlig værtype igjen med snøbyger, og det ligger med andre ord an til hvit jul, sier meteorologen.