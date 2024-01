Saka summert opp: Ekspander/minimer faktaboks Ny forsking viser at vandringsmønstera til kysttorsk og skrei ikkje er så ulike som ein har tenkt.

Forskinga er ein del av prosjektet SalCod der Havforskingsinstituttet har merkt over 700 torsk.

Resultata er viktige for å forstå økologien til dei nordlegaste torskebestandane.

Prosjektet er overordna å undersøke korleis lakseoppdrett påverkar villvisk.

Den store torskejakta utanfor Nord-Noreg er rett rundt hjørnet.

Kvart år er det store spørsmålet: Kva tid kjem skreien frå Barentshavet til norskekysten?

For vi har to ulike typar torsk: Skreien som kjem vandrande inn frå Barentshavet for å gyte langs norskekysten, og kysttorsken oppheld seg i kystnære strøk heile livet.

Det er grunnen til at ein kallar kysttorsken for heimekjær og skreien for rastlaus.

Men no har forskarar funne ut at desse torsketypane ikkje er så ulike som vi har gått ut frå.

– Vi fann blant anna ein del små skrei i fjorden, noko som står i kontrast til tanken om at all skrei veks opp i Barentshavet, seier forskar John Fredrik Strøm.

Fersk torsk (skrei) heng til tørk på hjeller på Røst. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Gjorde fleire funn

Gjennom å studere åtferda til 300 fisk i Frakkfjord og Olderfjord i Finnmark, fann havforskarar at vandringsmønstera til kysttorsk og skrei ikkje er så ulike som ein har tenkt.

Dette fann forskarane ut:

Ein overraskande andel kysttorsk forlét fjordane som forskarane var i

Ein del skrei blei verande i fjordane i lengre periodar etter gyting

Ungfisk som blei fanga på hausten hadde genetikk som fortel oss at dei er skrei og ikkje kysttorsk.

Sistnemnde går imot påstanden om at all skrei veks opp i Barentshavet og berre er langs norskekysten når dei skal gyte.

– Du har ein viss variasjon i livshistoria som er skildringa av vandring, utvikling og økologi til ein fisk som gjer at det er fleire nyansar til det enn ein tidlegare har trudd, seier Strøm.

Forskar John Fredrik Strøm held ein akustisk hydrofon. Slike blir sett ut i havet for å logge fisken som er merkt. Foto: Thomas Bøhn / Havforskingsinstituttet

Merkte meir enn 700 torsk

Det er gjennom prosjektet SalCod at Havforskingsinstituttet har merkt meir enn 700 torsk med såkalla akustiske merke.

Merka sender signal til lyttebøyer som er plassert ute i vatnet, noko som gjer det mogleg for forskarane å kartlegge åtferda til torsken.

Med kvart merke er det eitt signal som gjer det mogleg å kjenne att kvar enkelt fisk.

Sidan 2019 har Havforskingsinstituttet gjennomført fleire årlege tokter i Frakkfjord, Olderfjord og Langfjord i Troms og Finnmark. Her merkar dei ein torsk med akustisk merke. Foto: Ellie Watts / Havforskingsinstituttet

– Det totale datamaterialet som er samla inn er heilt unikt i ein vitskapleg samanheng og vi ser fram til å jobbe vidare med det.

Det overordna formålet med prosjektet er å gi ei heilskapleg skildring av korleis lakseoppdrett påverkar ville torskebestandar i nordlege kystområde.

Fakta om skreifisket Foto: Helge Lyngmoe / NRK Ekspander/minimer faktaboks Skreifisket utenfor Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge, og det største torskefisket i verden.

Det kalles også Lofotfiske (gammelt uttrykk) og vinterfiske. Skreien kommer ikke før et godt stykke ut i januar, nærmere februar, og frem til da fiskes andre arter, som for eksempel sei.

Skrei kommer fra det gammelnorske ordet skrida som betyr å vandre eller gå, men er også betegnelsen for gytende torsk som har vandret fra oppvekstområdet i Barentshavet til kysten av Nord-Norge.

Det er verdens største torskebestand som trekker tilbake til fødestua. Innsiget starter rett over nyttår, og sesongen varer ut april. Skreifisket har i flere årtusener vært den viktigste bærebjelken for kystsamfunn i nord.

Fisket varer et stykke ut i april, og er som regel ferdig til påske.

I denne perioden kommer torsken inn fra Barentshavet for å gyte.

De viktigste gytefeltene ligger på nordsiden av Vestfjorden, fra Lødingen til Røst.

Inntil 1940 var lofotfisket hovedinntektskilden for et flertall av fiskerne i Nord-Norge.

Fangstene varierer. Ved årtusenskiftet ble det tatt 30.000 tonn torsk. I 1947 var fangsten rekordhøy med 146.000 tonn.

Skrei er en torsk, men i motsetning til den stasjonære kysttorsken, er skreien en vandrer. Når den er gytemoden i november/desember, legger den i vei fra sine beiteområder i Barentshavet, mot Lofoten, hvor den gyter i løpet av februar - april. Yngelen driver tilbake til det arktiske havet hvor den vokser opp, og når skreien er tre-fire år gammel, drar den til Norskekysten, som foreldrene i sin tid gjorde.

Skrei kan bli opptil 20 år gammel, innpå to meter lang, og veie inntil 55 kilo.

Forskar på fisk nær oppdrettsanlegg

Ved å forske på fisk i ein fjord både med og utan oppdrett i nærleiken, vil forskarane sjå om det er ein forskjell i åtferda til torsken.

– Det kan vi sjå i lange periodar ettersom merkinga varer veldig lenge, seier Strøm.

Her er torsk samla opp i merd før merking. Foto: Ellie Watts / Havforskingsinstituttet

Det er fleire aspekt rundt dette som forskarane no jobbar med å analysere, som om torsken vil halde seg i nærleiken av eit oppdrettsanlegg, eller symje rundt og vekk frå området.

– Vi kan få detaljert dokumentasjon på torsken si åtferd, seier Strøm.

Viktig for forvaltinga

Han meiner resultata er viktige for å forstå økologien til dei nordlegaste torskebestandane.

– For eksempel er det plassar lang norskekysten der du har lov til å fiske skrei, men ikkje kysttorsk. Det kan vere problematisk viss dei overlappar i rom og tid.

Då endar ein opp med å fiske den bestanden som ikkje er lov til å fiske på.

– Då må du vite underliggande om vandringsmønster og åtferda til desse bestandane, seier Strøm.

Såleis gir funna kunnskap til vidare forsking, reguleringar og berekningar på bestanden.