Bodil har landets tørreste registrerte hage

Mens det på Østlandet er sendt ut gult farevarsel for styrtregn, er det andre steder i landet som kunne hatt godt av litt regn.

I Bodil Lundbakks hage for eksempel.

Hun har en av landets rundt 1000 målestasjoner som Meteorologisk institutt bruker for å overvåke været.

Bodil Lundbakk har en landets målestasjoner i hagen sin. Foto: Bente H Johansen / NRK

I Lundbakks hage er det ikke registrert nedbør siden 1. juni. Da kom det attpåtil bare 2,2 millimeter.

Hun sier selv det har vært litt småregn innimellom, men i så begrensede mengder at det ikke har gjort utslag på måleinstrumentet.

Akkurat nå er hun dermed innehaver av Norges tørreste, registrerte sted.

– Vi har det veldig fint. Til og med når jeg går over myra, går jeg tørrskodd. Men jeg ser jo at når biler kjører forbi, så fyker støvfokken. Og bøndene sliter med dårlig ettervekst etter førsteslåtta.

Det begynner å bli ganske gult i gresset enkelte steder utenfor Bodil Lundbakks hjem i Valnesfjord. Foto: Bente H Johansen / NRK

Tørrere enn normalt

Etter en vinter med svært mye nedbør, skyer og storm i nord, har sommeren vært langt mer solfylt. I Nord-Norge falt det i juni mindre enn 25 prosent av normal mengde nedbør.

Også juli har vært tørr, forteller statsmeteorolog Pernille Borander ved værvarslinga for Nord-Norge.

– Det har vært noen regnbyger i det siste, men det har for det meste vært i indre strøk. Så det begynner å bli ganske tørt langs kysten av Nordland.

Hun sier det er varslet noe regn til helga, men at det er usikkert om det vil være nok til å dempe skogbrannfaren.

– Om sommeren kommer det gjerne noen spredte regnbyger, men det er for lite. Det må komme mer, gjerne et ordentlig fuktig lavtrykk for å dempe skogbrannfaren.

Ivar Hogstad, brannsjef i Salten Brann IKS ber folk være oppmerksomme på brannfaren. Foto: Bente H Johansen / NRK

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Stor skogbrannfare

Meteorologisk institutt beregner skogbrannfare for rundt 100 steder over hele landet.

Akkurat nå er det kun noen få steder i landet der det er så tørt at det innebærer skogbrannfare.

Både Østlandet og Sørlandet er såpass fuktig at det ikke er fare for skogbrann.

Det er kun i Lom i Innlandet og Lærdal i Vestland at det er registrert skogbrannfare utenfor Nord-Norge.

Valnesfjord i Nordland har tirsdag den høyeste registrerte verdien i landet.

Men også i Mosjøen er det svært tørt. Der har totalnedbørsmengden vært 12 mm i juni, mens normalen for juni er på 70 mm.

– Kan bli krevende

Spesialvarselet beregnes ut fra nedbør, lufttemperatur og luftfuktighet. Ut ifra de to siste elementene beregnes luftens tørrhetsgrad, det vil si luftens evne til å trekke til seg fuktighet fra omgivelsene.

– Det blir tørrere og tørrere for hver dag. Man skal aldri klage på for godt vær, men for skogbrannfaren er det ikke så bra, sier Ivar Hogstad, brannsjef i Salten Brann IKS, som ber folk være forsiktige.

Han sier det har vært lite nedbør over lang tid i Valnesfjord.

– Det er spesielle forhold her. Regnet drar liksom forbi. I tillegg har det vært mye trekk og god ventilasjon, sier Ivar Hogstad, brannsjef i Salten Brann IKS.

– Det er generelt bålforbud i hele landet nå. Hvis noe skjer her, vil det bli krevende for oss å håndtere.