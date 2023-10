Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Arbeiderpartiet har flest ordførere etter kommunevalget, men Høyre styrer de mest folkerike kommunene.

• Av landets 20 mest folkerike kommuner er det bare én som blir Ap-styrt, nemlig Tromsø.

• Cirka 3,6 millioner nordmenn vil bo i en Høyre-styrt kommune, noe som utgjør om lag 66 prosent av befolkningen.

• Senterpartiet vil være ordførerparti for om lag 540.000 nordmenn, og har mistet mer enn 40 ordførere rundt om i landet.

• Cirka 870.000 bor i en kommune styrt av Arbeiderpartiet. Det er ikke mer en 16 prosent av befolkningen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det er nå en drøy måned siden kommunevalget. Det endte med fiasko for Arbeiderpartiet, som for første gang på 99 år ikke lenger er Norges største parti.

Likevel sitter partiet igjen med flest ordførere – som normalt.

I skrivende stund er det bare i Saltdal, Bergen og Oslo hvor avgjørelsen ikke har falt.

Men alt tyder på at det blir Høyre-styre i Norges to største byer, derfor er disse markert som blå i kartet under.

I Saltdal pågår det fortsatt forhandlinger.

Så langt har Arbeiderpartiet 110 ordførere.

Like etter kommer med Høyre med 102.

Men hvis vi ser på antall innbyggere i de respektive kommunene så slår Høyre knockout på Arbeiderpartiet.

Av landets 20 mest folkerike kommuner er det bare én som er Ap-styrt, nemlig Tromsø. Ålesund er styrt av Frp, mens resten vil ha ordfører eller byrådsleder fra Høyre.

NRK har regnet seg frem til at cirka 3,6 millioner nordmenn vil bo i en Høyre-styrt kommune. Det blir om lag 66 prosent av befolkningen. Eller 2 av 3 nordmenn.

Det gjelder dersom både Oslo og Bergen blir Høyre-styrt, noe alt tyder på at de blir.

Ordførere i hele landet År 2019 2023 Kartvisning Ordførerens parti i hver kommune Kart over Norge der hver kommune er markert med partifargen til det partiet som har ordføreren Ikke avgjort ennå Velg område Hele Norge Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Vestland Viken Parti Ordførere Endring Arbeiderpartiet 110 −40 Høyre 102 +69 Senterpartiet 88 −42 Fremskrittspartiet 14 +11 Kristelig Folkeparti 11 +1 Sosialistisk Venstreparti 5 −1 Rødt 1 +1 Venstre 1 −1 Miljøpartiet De Grønne 0 −1 Andre 24 +2 Oversikten viser i hvor mange kommuner hvert parti har fått ordføreren. I 1 kommune er det ennå ikke avgjort hvem som blir ordfører. Endringen viser hvor mange flere eller færre ordførere partiene har så langt, sammenlignet med i 2019. Sist oppdatert 19.10.2023. Alle valgresultatene

– For Høyre er dette en stor seier. De får ordføreren i 18 av de 20 største kommunene, og et stort flertall av nordmenn vil bo i en høyrestyrt kommune de neste fire årene. Det er verdt å merke seg at Høyre også vil styre mange fylker, for eksempel Finnmark og Nordland, sier Tone Sofie Aglen.

Tone Sofie Aglen er politisk kommentator i NRK. Foto: Christina Hårvik Nieuwlaat / NRK

Hun er politisk kommentator i NRK.

Aglen mener det store antallet ordførere gir Høyre bedre muligheter til å bygge lokale profiler, gjennomføre høyrepolitikk og kritisere regjeringa.

– Ordførere fungerer både som lytteposter og kritiske korrektiv, og for å sikre lokal forankring. I valg er det gjerne en stor fordel for et parti å styre mange kommuner, fordi populære ordførere ofte har tillit og blir gjenvalgt.

Les også: Norge er blitt blåere: Er Høyre det nye sentrum?

– Nederlag for Ap

Arbeiderpartiet styrer altså flere kommuner enn Høyre, men de gjerne små.

Cirka 870.000 bor i en kommune styrt av Arbeiderpartiet. Det er ikke mer enn 16 prosent av befolkningen.

– For Ap er nederlaget desto større. Selv om Ap er det største ordførerpartiet, er mange av disse i mindre kommuner. I tillegg til å ha tapt alle storbyene, har de også mistet grepet i folkerike kommuner. De risikerer da mindre lokal forankring, og regjeringas politikk vil nok møte mer kritikk av landets ordførere, sier Aglen.

Hun mener det er smertefullt for Ap å miste makt i storbyene og i tradisjonelle Ap-bastioner som Sarpsborg, Lillestrøm og Namsos,

Senterpartiet vil være ordførerparti for om lag 540.000 nordmenn, og har mistet mer enn 40 ordførere rundt om i landet. I Nordland alene har de mistet 12.

Likevel tror Aglen de er relativt fornøyd.

– Sp er nok tilfreds med å ha beholdt såpass mange ordførere som de gjør. Det er tydelig at Sp har tapt i områder hvor de ikke har lange tradisjoner, for eksempel i Nord-Norge. Sannsynligvis vil det føre til et mer gjenkjennelig Sp, som prioriterer sine hjertesaker og kjerneområder.

For Frp har årets valg vært en opptur. De går fra 3 ordfører til 12.

Kjønn

I skrivende stund er det 224 menn som er konstituert som ordførere rundt om i landet. Det er 129 kvinner.

Det vil si at cirka 35 prosent av ordførerne er kvinner.

– Politikere skal gjenspeile befolkningen, og lik kjønnsbalanse er et mål. Det kan se ut som kvinner er mindre motivert til å ta lokalpolitiske verv. På den annen side så er samtlige parlamentariske ledere på Stortinget nå kvinner, sier Aglen.

Alder

Paul Asphaug (Sp) i Hemnes er landets eldste ordfører med sine 77 år.

Håvard Handeland (Ap) i Sauda er bare 19 år og dermed landets yngste.

Medianalderen er 52 år og gjennomsnittsalderen er 51 år på landets ordførere.

– Ordførere er gjerne politikere med en viss erfaring, både i og utenfor politikken. Derfor er det kanskje ikke så rart at mange er i den alderen. Til sammenligning er mange statsråder i regjering yngre, påpeker NRKs politiske kommentator.

Mangfold

Innvandrere eller barn av innvandrere utgjør om lag 19 prosent av befolkningen, ifølge IMDi.

Det reflekteres ikke i antall ordførere. Etter det NRK forstår er det bare Ian Parry-Jones i Nissedal som har innvandrerbakgrunn. Han flyttet til Norge fra Wales i 1990.

– Det er en påfallende ubalanse. En del av bildet kan være at mange med innvandrerbakgrunn bor i store byer. I det nye bystyret i Oslo er det eksempelvis mange innvalgte representanter med minoritetsbakgrunn, sier Aglen.