Hemnes kommune i Nordland måte ty til loddtrekning for å velge ordfører.

Etter valgresultatet satt partiene igjen med følgende antall mandater i kommunestyret:

Sosialistisk Venstreparti: 3

Arbeiderpartiet: 5

Sosialdemokratene: 5

Senterpartiet: 4

Grønt Hemnes: 1

Høyre: 3

Fremskrittspartiet: 2

Totalt gir dette 23 mandater. For å bli ordfører måtte en kandidat få 12 stemmer.

Ifølge Avisa Hemnes har det torsdag vært to voteringer om ordførerkandidat.

Ved første votering fikk Mette Varem (Ap) 9 stemmer, Paul Asphaug (SP) 9 stemmer og Per Øyvind Eriksen (Sosialdemokratene) 5 stemmer. Ved andre votering var det ingen endring hos Mette Varem og Paul Asphaug.

Det resulterte i at kommunestyret da måtte gjennomføre en loddtrekning.

Og den heldige vinneren ble Paul Asphaug fra Senterpartiet.

Her trekkes ordføreren i Hemnes. Foto: Skjermdump fra kommunens direktesending

Ikke flaks i lotto, men ...

– Da vil jeg takke for tilliten uansett hvor den måtte komme fra, sier Asphaug etter at loddtrekninga var gjennomført til latter fra kommunestyret.

Han fortsetter:

– Jeg skal vedgå at jeg ikke vant i vikinglotto i går, til min store skuffelse. Men det går en nemesis gjennom livet og i dag ble jeg trukket ut. Jeg skal prøve å gjøre mitt beste, som jeg forsøkte å gjøre i forrige periode og jeg håper inderlig at samarbeidet kan bli like bra.

Han understreker at de er forskjellige parti, og at han har respekt for det.

– Men vi kan oppføre oss som folk, det har vi faktisk vist.

Trolig ikke skjedd siden 1925 Foto: Orkanger kommune Ekspander/minimer faktaboks Det finnes ingen enkel oversikt over hvor ofte loddtrekning har blitt brukt i forbindelse med valg av ordfører. Men NRK har funnet ut at det sannsynligvis skjedde i 1925 i Orkanger: Etter valget i 1925 ble det nye kommunestyret for årene 1926, 1927 og 1928, konstituert. Til formannskap M. Svebstad og Johs. Rostad valgt fra Arbeiderpartiet og fra Venstre og høyrepartiene ble O. Richter, O. Olsvik og H. Wettergreen valgt. Martin Svebstad (bildet) ble valgt som ordfører etter stemmelikehet og loddtrekning med O. Richter. Johs. Rostad ble valgt til varaordfører etter stemmelikehet og loddtrekning med O. Richter.

Kan ikke huske sist gang

Stein Sneve er politisk kommentator i Avisa Nordland. Han sier at det er en sjelden begivenhet, og at han ikke kan huske sist gang det har skjedd, i hvert fall i Nordland.

– Jeg tror det har skjedd før, men det kan jeg ikke garantere. Det er sjelden det skjer.

SJELDENT KOST: Stein Sneve kan ikke erindre sist gang en ordfører ble valgt etter loddtrekning. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Hva tenker du om dette utfallet?

– Det viser jo hvor tett politikken noen ganger er, og hvor tilfeldig det kan være. Ordfører er jo en maktposisjon, men det endrer ikke sammensetningen av kommunestyret som åpenbart er delt på midten og vil være det. Det er et vanskelig styringsgrunnlag for en ordfører.

Fint med spredning i alder

Valgforsker Johannes Bergh sier til NRK at han heller ikke har hørt om loddtrekning tidligere.

– Jeg kan ikke si at det ikke har skjedd, men det er definitivt en uvanlig løsning. Men det er ikke en helt urimelig løsning hvis de først er i en situasjon der man ikke kommer til enighet.

– Hvilke muligheter har man egentlig?

– Kommunestyrene er nødt til å forholde seg til fristen for konstituering. Dermed kan det ikke skyves ut til evig tid. Det er forståelig at man ble nødt til å finne en løsning i Hemnes.

Johannes Bergh understreker at kommunestyrene er nødt til å komme til en løsning på en eller annen måte. Foto: Hina Jalil / NRK

Paul Asphaug er 77 år, altså godt over pensjonsalder. Det synes Bergh bidrar til mer variasjon i den norske politikken.

– Flertallet av lokale politikere er middelaldrende. De yngste og de eldste er litt underrepresentert. Det kan være bare bra at man har noen godt voksne som har passert pensjonsalder som ordfører, sier han og legger til:

– Det er helt greit så lenge han ønsker å ta på seg jobben og er i form til det.