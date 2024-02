Forrige uke bar preg av uvær, uvær og mer uvær i store deler av landet.

Etter noen rolige dager kommer det nå nye farevarsler om vær.

Nærmere bestemt gult farevarsel for snø på deler av Hordaland og Rogaland, samt kyst- og fjordstrøk på Helgeland og deler av Salten.

Snøen daler allerede kraftig ned i Nord-Norge – og Lars Vestnes fra Bodø måtte til slutte krype inn i en buss han gjorde alt for å unngå.

– Det er mulig man får som fortjent. Det ble altså buss for fly for buss for tog, sier han til NRK og ler mens bussen kjører av sted mot Saltfjellet.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød sier at farevarselet for snø gjelder ut onsdag kveld og først og fremst treffer Helgelandskysten og Salten i nord og deler av Rogaland og Hordaland i sør.

– Det er noen kraftige byger som ligger ute i havet og nær kysten. I Nordland ser det ut til å vare til rundt klokken 22 i kveld, sier Granerød.

Snøbygene treffer Helgelandskysten og deler av Salten i Nordland. Foto: Meteorologisk institutt

Han understreker at det kan være store lokale forskjeller med tanke på hvor snøbygene treffer.

– Disse bygene kan treffe veldig lokalt. Vi ser at bygene ligger ute i havet og nå trekker seg inn mot kysten. I Nordland kan det komme mellom 20 og 40 centimeter snø. På Sørvestlandet er det ventet mellom 10 og 15 centimeter.

– Hvilke konsekvenser kan dette ha for folk?

– Det er hovedsakelig på veiene at man kan forvente problemer. Når det er glatt og snø i luften så er det greit å beregne litt ekstra tid om du skal ut på veien, og husk å kjør etter forholdene.

Sørvestlandet kan også vente snøbyger onsdag. Her kan det komme mellom 10 og 15 centimeter nysnø. Foto: Meteorologisk institutt

Gjorde alt for å unngå buss

Lars Vestnes, den noe uheldige passasjeren, var i Mo i Rana for å jobbe med Kirkens Bymisjons aktivitet i Rana og Mosjøen.

Tirsdag tok han toget nedover fra Bodø, noe som gikk knirkefritt.

Men da han skulle dra hjem i dag gikk det ikke like lett – og været må ta deler skylden.

– I går kom det melding om at det dessverre var tekniske begrensninger på tog, så det var satt inn buss for tog fra Trondheim til Bodø.

Nordlandsbanen er et populært alternativ til fly for de som reiser mellom Trondheim og Bodø. Foto: SJ Norge

Vestnes fikk også beskjed om at det var fare for forsinkelser.

– Jeg tenkte ganske raskt at det kommer til å bli forsinkelser og hadde ikke lyst å sitte i buss over Saltfjellet og ikke vite helt når man kommer hjem.

Han fikk tilbud om å refundere togbilletten og valgte å bestille en billett fra Mo i Rana til Bodø med Widerøe.

Men så kom det nå varslede snøværet.

Ikke første, og neppe siste gang

Silje Brandvoll i Widerøe sier til NRK at de måtte fly over Mo i Rana på grunn av været.

– Vi har fløyet over Mosjøen og Mo i Rana. Det er åpenbart at det er mye vær på Helgeland, sier Silje Brandvoll i Widerøe.

Silje Brandvoll, direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe. Foto: Ola Helness

Hun oppfordrer til at passasjerene forholder seg til informasjon de får fra selskapet.

– Beskjeden til passasjerene er å møte opp som normalt med mindre de får beskjed om noe annet. Må vi booke om eller kansellere så vil passasjerene få beskjed om det.

– Jeg hadde akkurat sjekket inn og satt meg i avgangshallen, og da kom det beskjed om at det ble buss for fly. Det ble buss. Det var kanskje bestemt på forhånd at det skulle bli buss for meg, så nå sitter jeg her på buss.

Bussturen tar omtrent fire timer. God tid til å legge ut en post på Facebook for å få litt omtanke.

– Det kom mange reaksjoner, men det var utelukkende flire-emojier. Jeg hadde ventet meg mer omtanke, og ikke bare rå latter, sier han humoristisk.

– Hva tenker du da om at NRK ringer og sier; dette er jo tragikomisk?

– Dere har helt rett. Det er litt tragikomisk. Men det er jo nordnorsk vinter. Det er ikke første, og neppe siste gang, man får endringer i reiseplanen i Nord-Norge.