Uværet «Ylva» er ikke på sitt kraftigste ennå

Onsdag var det varslet at uværet «Ylva» ville treffe Nordland med vindkast i en styrke opp mot 180 kilometer i timen natt til torsdag og torsdag.

Takplater i lufta

Politiet i Nordland har foreløpig ikke fått melding om store skader etter uværet. Men på Fauske har takplater blåst ned fra næringsbygg. Brannmannskaper jobber for å sikre og unngå ødeleggelser.

Tre sperrer veien

Klokken 05.13 melder politiet på Twitter at en person har kjørt på et tre, som ramlet ned få meter foran bilen hans på E6, 5 kilometer nord for Majavatn. Det skal kun være materielle skader. Treet sperrer E6 ved Kvænfloghøgda.

På E6 ved /Kvænfloghøgda, sør om Fauske har et tre blåst over ende. Det sperrer nordgående kjørefelt.

Like før klokken 5, opplyser politiet i Nordland at de foreløpig ikke har fått meldinger om hendelser som følge av «Ylva», sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt Remi Johansen til NRK.

Foto: Politiet i Nordland / Twitter

Johansen tror årsaken er at folk har forberedt seg godt i forkant av det varslede uværet.

– Har ikke sett det verste

Strømmen på Helgeland skal være borte, opplyser han, men utover det ser det ut til at uværet ikke har slått til med full styrke ennå.

– Det er nok litt tidlig, uværet er nok ikke på sitt kraftigste ennå. Det er fortsatt økning i vinden, sier vakthavende meteorolog i Nord-Norge Tore Vassbø til NRK like før klokka fem.

Vassbø sier at det foreløpig er områdene sør for Bodø, som Sør-Salten og Helgeland som har fått merke «Ylva» på kroppen. Der er det målt vindkast på 40 meter i sekundet.

Han sier at det også er observert sterk storm i fjellet sør for Bodø.

Stengt fjellovergang

Siden «Ylva» kommer fra øst, noe som er sjeldent, var det forventet at uværet ville føre til en god del skader.

Meteorologisk institutt sendte ut et ekstremvarsel onsdag hvor de advarte om full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 40–50 m/s

I varselet skriver meteorologene at det blir stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Meteorologene varslet også at fjelloverganger i Nordland kunne bli stengt.

Natt til torsdag ble fergestrekningen på E6 mellom Bognes og Skarberget innstilt rundt midnatt på grunn av sterk vind. E10 over Bjørnfjell ble stengt onsdag kveld, mens det store deler av natta har vært kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet.

Noen fjelloverganger i sør åpnet

I Sør-Norge er noen av fjellovergangene som var stengt i går kveld åpnet igjen i løpet av natten. Både riksveg 7 over Hardangervidda og E134 over Haukelifjell ble åpnet for trafikk i natt.

Rv7 over Hardangervidda ble imidlertid stengt igjen for personbiler like før klokka 6.

I løpet av dagen er det varslet at et kraftig lavtrykk vil herje med Vestlandet. I den forbindelse kan det komme ekstremt mye nedbør i Sunnhordland og i Rogaland, og sterk vind fra sør utenfor kysten av Hordaland og Sogn og Fjordane.