Meteorologen frykter østavind med vindkast opp mot 180 kilometer i timen

Ekstremværet «Ylva» står på trappene til Nord-Norge og er ventet å gi vindkast på opp mot 50 sekundmeter, eller 180 kilometer i timen. I nord er vi fra før av godt kjent med de sesong-baserte stormene hvor vinden hovedsakelig treffer fra vest og sørvest.

Det spesielle med «Ylva»,er at det kommer med østavinden. Vakthavende meteorolog Gunnar Noer er bekymret for de kraftige vindkastene som er varslet.

– Det er mye vanligere med skader ved lavere vindhastigheter når vinden kommer fra øst. Det er fordi infrastrukturen er godt dimensjonert for de store stormene fra sørvest. Stormer som kommer med østavinden er mer sjelden og kan forvolde en god del skade når det først inntreffer, sier han.

Fjellbølger Ekspandér faktaboks Fjellbølger oppstår når sterk vind blåser over en fjelltopp eller fjellrygg samtidig som luftstrømmen rundt fjelltoppnivået er stabilt sjiktet.

Fjellbølger kan forplante seg både horisontal og vertikalt i forhold til fjelltoppen eller fjellryggen.

Fjellbølger kan skape mye turbulens fordi de gir opphav til store vindvariasjoner både i rom og tid, og kan derfor være til stor fare for flytrafikken.

Fjellbølger kan grovt sett klassifiseres inn i to typer og ofte kan virkeligheten være en kombinasjon av begge: Brytende fjellbølger og lebølger

Hvis det er nok fuktighet i lufta, vil bølgebevegelsen kunne komme fram i form av skyer. Den vanligste skytypen som dannes på grunn av fjellbølger kalles for altocumulus lenticularis. Kilde: Meteorologisk Institutt

I varselet skriver meteorologene at det blir stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer og fjelloverganger kan bli stengt. Det kan være farlig å oppholde seg utendørs. Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, strømnett og skog.

Venter «fjellbølger»

Når vinden blåser fra øst til vest, går den på tvers av fjellene. Om forholdene er riktige skaper dette noe som kalles «fjellbølger».

– Da slår vinden ned, ofte på lesiden av fjellene. I disse bølgene kan du får veldig sterke vindkast. Prognosene har antydet vindkast på opp mot 50 meter i sekundet. Det er godt over grensa til ekstremvær som ligger på 35 sekundmeter, sier Noer.

Meteorologen forklarer at det er denne typen vindkast som vi tidligere har sett kan rive takene av hus og volde stor skade. Fjellbølgene er også kjent for å skape problemer for flytrafikken.

Fenomenet fjellbølger kan ofte gi sterk turbulens og være utfordrende for flytrafikken. Foto: Allan Klo

– Når du passerer hastigheter på 35–40 meter per sekund får du skade på infrastruktur og bygninger. når den kommer opp i 50 sekundmeter er det fare for både infrastruktur, trær og annet.

Kan bli kraftigere enn uværet i januar

Sist vi hadde uvær på høyde med det som ligger foran oss var i januar. Da opplevde flere som kjørte over Saltfjellet en slik vind de ikke hadde sett på over 30 år. Uværet i januar førte til flere stengte fjelloverganger.

Om det blir verre denne gangen kan ikke meteorologen svare på, men det vil utvilsomt lønne seg å feste løse gjenstander.

– Jeg tror nok det kommer til å bli mot mer vind nå, men det er veldig vanskelig å si. I januar var det 38 sekundmeter vedvarende middelvind over Kvaløyfjelletfjellet. I fjellet nå har vi en styrke på 35 sekundmeter, og det er varslet sterk storm utsatte steder.