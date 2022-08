Streiken startet forsiktig med et svært begrenset uttak i juni.

Hele tiden har det vært varslet opptrapping ved skolestart. Nå kommer den:

Til sammen går 1324 nye lærere i 14 kommuner og 10 fylker ut i streik fra mandag av.

Disse skolene rammes nå Ekspandér faktaboks Her er en oversikt over skolene som rammes av Utdanningsforbundets nye opptrapping. I tillegg kommer de 45 medlemmene som allerede er i streik samt rundt 60 lærere i Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund (se egen faktaboks). Tallene i parentes viser antallet streikende. AGDER FYLKESKOMMUNE

Arendal videregående skole (42) ARENDAL KOMMUNE

Hisøy skole (15) BERGEN KOMMUNE

Gimle oppveksttun skole (3) Slåtthaug skole (34) BODØ KOMMUNE

Alstad ungdomsskole (3) Bankgata ungdomsskole (27) Mørkvedmarka skole (2) Rønvik skole (1) Saltvern skole (1) Østbyen skole (1) GJØVIK KOMMUNE

Gjøvik skole (1) Vardal ungdomsskole (34) HARSTAD KOMMUNE

Hagebyen skole (22) Heggen barnehager avd blåbærdalen (1) Stangnes skole (1) HAUGESUND KOMMUNE

Hauge skole (1) Håvåsen skole (38) INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Blomsterenga barnehage (1) Susebakke barnehage (1) Indre østfold kommune innovasjon og kommunikasjon (1) Indre østfold kommune tilsyn og forvaltning (1) Askim ungdomsskole (42) Havnås oppvekstsenter avd skole (1) Knapstad barne- og ungdomsskole (1) Spydeberg ungdomsskole (1) Trømborg skole (1) INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Gjøvik videregående skole (72) Lena-valle videregående skole avd lena (2) LILLESTRØM KOMMUNE

Kjeller skole (1) Riddersand skole (1) Sten-Tærud skole (1) Tienbråten ressursbarnehage (1) Vardeåsen skole (1) Østersund ungdomsskole (32) MODUM KOMMUNE

Brunes naturbarnehage (1) Søndre modum ungdomsskole (24) Vikersund skole (1) MOLDE KOMMUNE

Bekkevoll ungdomsskole (33) St sunniva barnehage (1) Vågsetra barne- og ungdomsskole (1) MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Molde videregående skole (35) Romsdal videregående skole (2) NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Bodin videregående skole (6) Bodø videregående skole (60) PORSGRUNN KOMMUNE

Borge skole (1) Grønli skole (1) Heistadskolene avd barn (1) Kjølnes ungdomsskole (25) Lyngvegen barnehage (1) Tveten skole (1) Vestsiden skole (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Bryne vidaregåande skule (1) Haugaland videregående skole (72) STEINKJER KOMMUNE

Beitstad skole (1) Egge ungdomsskole (30) STJØRDAL KOMMUNE

Halsen ungdomsskole (2) Hegra ungdomsskole (1) Lånke skole (1) Stokkan ungdomsskole (37) TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Ishavsbyen videregående skole (1) Stangnes Rå videregående skole avd Stangnes (44) Heggen videregående skole (27) Kongsbakken videregående skole (33) TROMSØ KOMMUNE

Kvaløysletta skole (41) Templarheimen barnehage (1) Tromstun skole (1) Trudvang barnehage (1) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Ole Vig videregående skole (59) Trøndelag fylkeskommune (1) Steinkjer videregående skole (59) VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn videregående skole (50) VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Amalie skram videregående skole (1) Bergen katedralskole (54) Slåtthaug videregående skole (28) Årstad videregående skole (1) VIKEN FYLKESKOMMUNE

Buskerud videregående skole (46) Mysen videregående skole (65) Skedsmo videregående skole (80) Viken fylkeskommune (2) Totalt: 1324

I mellomtiden så forsøker partene å vinne frem med sine argumenter.

Det gjøres blant annet ved hjelp av annonser i norske riks- og lokalaviser.

I en rekke saker og ytringer som omhandler den pågående streiken dukker det opp annonser fra KS – arbeidsgiver og motpart til lærerne.

I annonsene står det blant annet:

«Kun lærerorganisasjonene sa nei, selv om de får samme tillegg som andre med like lang utdanning.»

«Kommunene og 37 av 40 fagforbund har vedtatt årets lønnsoppgjør.»

I Avisa Nordland dukket annonsen for KS opp i et leserbrev om lærerstreiken. I en artikkel om streiken på TV2.no dukket annonsen fra KS opp. Også i Aftenposten dukket annonsen opp.

Det vekker reaksjoner hos lærerne i Utdanningsforbundet, som oppfatter tekstene som argumenter mot lærernes streikesak.

– Utdanningsforbundet og vi hovedtillitsvalgte har reagert veldig på både plasseringen av annonsen, men også på budskapet. Vi syns det er mer enn merkelig at dette er måten KS vil kommunisere på, sier Katrin Kummernes.

Hun er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Bodø.

Har kjøpt annonser

KS står for kommunesektorens interesseorganisasjon. De bekrefter at de har kjøpt annonser i flere redaksjonelle medier for å nå ut med sitt budskap rundt streiken.

– Er det tilfeldig at annonsen dukker opp i et leserinnlegg om hvorfor lærerne streiker?

– Annonsene er rettet mot redaksjonelle artikler som omhandler tariffoppgjøret. Dette er en helt vanlig måte å annonsere på.

Hvorfor dukker annonsene opp i saker om streiken? Ekspandér faktaboks Direktør Anders Heli i Amedia Annonseutvikling og Betjening, svarer på spørsmålet: Han forklarer at annonsen er et eksempel på kontekstuell annonsering via en kjøpsplattform. – Denne plattformen er norsk og har spesialisert seg på kontekstuell annonsering. Det betyr at de benytter seg av nøkkelord som dukker opp i saker knyttet til lærerstreiken. – Algoritmen deres finner artikler som inneholder slike nøkkelord og annonser dukker dermed opp der disse ordene opptrer. Dette skjer på tvers av flere medier, både Amedia-eide og andre. Det innebærer at kronikker, som omhandler dette temaet, kan inneholde annonser fra KS. – Kontekstuell annonsering er et helt ordinært annonseprodukt i Norge og selskapet samarbeider med de fleste store mediehus. – Videre har vi observert at disse annonsene ikke inneholder noe som utløser tilsvarsrett eller samtidig imøtegåelse i henhold til de presseetiske reglene. Dette er en politisk ytring som er tillatt etter dagens regler på området. At de dukker opp i disse sakene er tilfeldig, og ikke noe bevisst valg som avisene står bak.

Det skriver KS’ kommunikasjonsdirektør Liv Merete Wike, i en e-post til NRK.

– KS har som arbeidsgiverorganisasjon behov for å formidle fakta og argumenter, også gjennom annonser, slik Utdanningsforbundet også gjør.

Kommunikasjonssjef i Utdanningsforbundet, Rikke Bjurstrøm, bekrefter til NRK at også de har tidligere kjørt annonsekampanjer i forbindelse med lønnsoppgjør, og vil gjøre det i tiden fremover.

Reagerer på fremstilling

Kummernes reagerer på det hun mener er halvsannheter i KS' fremstilling i annonsene.

– De nekter å møte oss i debatt, i stedet bruker de skattebetalernes penger på annonser for å komme frem med det vi mener er halvsannheter og triksing med tall.

– Hva er det som er halvsannheter?

– De får det til å fremstå som vi er en liten sær gruppe når de sier at det er kun lærerorganisasjonene som sier nei. I KS er 25 prosent av ansatte lærere, så en fjerdedel av de ansatte har sagt nei. Og i Fylkeskommunene er tallet så høyt som 65 prosent av de ansatte.

Hun mener fremstillingen er uredelig.

– Det føles uverdig av en arbeidsgiverorganisasjon. De er den største offentlige arbeidsgiverorganisasjonen i landet, så er det her måten de vil kommunisere med oss på.

– Hva tror du er motivasjonen til KS når de annonser på denne måten?

– Jeg føler at de sverter yrkesgruppen vår, og motarbeider streiken og støtte i folket.

– Jeg føler vi blir behandlet like stygt som SAS-pilotene ble av sin arbeidsgiverorganisasjon. Det er kynisk og uredelig.

Uenig om fremstillingen

– Som en offentlig organisasjon, er det greit å bruke skattebetalernes penger på annonser under en streik?

– KS er en selvstendig medlemsorganisasjon for kommuner og fylkeskommuner. Medlemmene finansierer KS, som styres av det politisk valgte hovedstyret, skriver kommunikasjonsdirektør Liv Merete Wiker.

Liv Merete Wiker er kommunikasjonsdirektør i KS. Foto: Johnny Syversen / KS

KS bekrefter at de ikke stiller opp til debatt under streiken.

– Det er ikke vanlig i Norge at parter i en konflikt debatterer streikegrunnlaget direkte mens streik pågår. Men, vi svarer gjerne på spørsmål fra pressen, og formidler vårt syn både i intervjuer og innlegg i redaksjonelle medier.

KS mener også at de har sitt på det rene når det gjelder tall og fremstilling.

– Det er et faktum at KS ble enige med LO, Unio YS og Akademikerne om et godt samlet resultat i årets lønnsoppgjør. 37 av deres 40 forbund har sagt ja til resultatet. De tre lærerorganisasjonene har sagt nei.

Dette krangler de om Ekspandér faktaboks Lønn Lærerne: KS har gjort lærerne til lønnstapere for sjette år på rad. Lærerne har hatt en svakere lønnsutvikling enn andre ansatte i kommuner og fylker. KS: Tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som Utdanningsforbundet bruker, er lite relevante for å se på lønnsutviklingen. Tall for kommunesektoren viser at de ulike lærergruppene har hatt 1 promille lavere lønnsvekst de siste fem årene enn snittet. Frafall Lærerne: Stadig dårligere vilkår er en årsak til at 40.000 personer med lærerutdanning ikke lenger jobber i skolen. KS: Av rundt 33.000 med lærerutdanning som ikke arbeider i skoleverket, jobber omkring 40 prosent fortsatt innen oppvekst og skole (barnehage, høyere utdanning, SFO, voksenopplæringssentre, folkehøgskoler). Mangel på kvalifiserte lærere Lærerne: Én av fem som underviser i skolen (grunnskole og VGO slått sammen), mangler en godkjent lærerutdanning. KS: Det er ingen lærermangel i Norge, 96 prosent av lærerne i grunnskolen oppfyller kompetansekravene. Den faktiske turnoveren er relativt lav for lærere, rundt 8 prosent, mot rundt 12 prosent i kommunesektoren samlet. Rekruttering Lærerne: Søkertallene til lærerutdanningene går ned for tredje år på rad. Årsaken er blant annet svak lønnsutvikling helt siden 2004 sammenlignet med andre grupper. KS: Årets resultat sikrer alle ansatte gode lønnstillegg, samtidig som det har en klar rekrutteringsprofil. Bare 5 prosent av kommunene sier i KS’ arbeidsgivermonitor at det er «meget utfordrende» å rekruttere grunnskolelærere. Det er lærermangel i noen kommuner, og et overskudd av lærere i andre. Lærere med lang utdanning Lærerne: Lærere med mer enn fire års utdanning lønnes dårligere enn alle andre yrker med like lang utdanning, i både offentlig og privat sektor. Skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst lønnsmessig uttelling. KS: I årets oppgjør vil nye lærere med masterutdanning være garantert en startlønn på 563.800 kroner. De fleste har funksjonstillegg på toppen av dette, i snitt på 25.000 kroner. Også på lang sikt lønner utdanning seg i kommunesektoren. (Kilder: KS og Utdanningsforbundet)

Fafo-forsker usikker på effekten

Kristine Nergaard jobber som forsker i Fafo. Hun kan ikke huske å ha sett annonser fra en arbeidsgiver i retning arbeidstaker under en pågående streik.

– Det har egentlig vært mer arbeidstakersiden som har brukt denne typen annonser. Jeg er også usikker på hvor mange annonser man har hatt under en streik fra arbeidsgiversiden.

Kristine Nergaard er arbeidslivsforsker i Fafo, og forsker på blant annet fagbevegelse og lønnsforhandlinger. Foto: FAFO

Hun mener KS er i sin fulle rett til å rykke inn slike typer annonser, men tror ikke det forbedrer forhandlingsklimaet.

– Det skaper sikkert ikke mer velvilje fra de tre organisasjonene som er i streik.

Nergaard tror KS føler de ikke har fått frem sitt budskap så godt i media.

– Det man hører i media er at det er ganske ulik virkelighetsoppfatning. Det er gjerne KS som får les for at skolene stenger ned, sier hun og legger til:

– Men jeg er veldig usikker på hvor mange som er så nysgjerrige at de trykker seg videre.