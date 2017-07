USA-skatt kan ramme sjømateksport

Det nye forslaget om et nytt skattesystem i USA vil blant annet føre til at de amerikanske kundene må betale mer for sjømat. Det vil ramme norsk sjømateksport til landet, skriver Fiskeribladet Fiskaren. – Basert på reaksjonene fra vår amerikanske søsterorganisasjon, National Fisheries Institute, er det grunn til å være bekymret, sier assisterende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge.