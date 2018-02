UNN-direktør pekte på ordføreren og sa at «dette ville få konsekvenser»

– Dette er en svært alvorlig sak som rokker ved tilliten til styringssystemet i spesialisthelsetjenesten, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

I forkant av et betent styremøte om den såkalte PCI-saken i desember kom det trusler mot styreleder Marianne Telle i Helse Nord.

Møtet dreide seg om hvorvidt Nordlandssykehuset skulle få utvidet sitt hjertebehandlingstilbud ved et såkalt PCI-senter. Fagmiljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø var redd det kunne utvanne spesialistkompetansen i Tromsø.

Onsdag kveld ble det kjent at truslene kom fra direktør Tor Ingebrigtsen ved UNN.

Tirsdag sa Ingebrigtsen opp sin stilling. Torsdag forteller styreleder Lars Vorland i Helse Nord til NRK at truslene mot Telle var grunnen til at Ingebrigtsen valgte å gå av som direktør ved UNN.

Dette er PCI-saken: Ekspandér faktaboks I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI, for pasienter fra hele Nord-Norge.

Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for avansert undersøkelse og behandling.

Helse-Nord-direktør Lars Vorland gikk på bakgrunn av dette inn for å opprette et PCI-tilbud også i Bodø, i februar.

Han mente at et tilbud om PCI ved Nordlandssykehuset Bodø ville være med på å utjevne forskjellene og forbedre behandlingstilbudet.

– Forskjellene i behandlingstilbudet er i dag for store. Det kan vi ikke leve med, sa Vorland.

Men forslaget er omstridt. Fagfolk i Tromsø mente at et slikt tilbud vil svekke fagmiljøet og tilbudet til hjertepasienter i nord, og ble utsatt i to omganger. Siden har debatten rast.

18. oktober presenterte Hele Nord sin innstilling i saken. De mener fortsatt et PCI-senter i Bodø må på plass.

Legene ved dagens PCI-senter i Tromsø mener fortsatt at forslaget er dårlig.

Onsdag 25. oktober skulle Helse Nord avholde et styremøte hvor de ønsker et PCI-senter i Bodø. NRK-sender direkte fra møtet.

Styret valgte da å utsette avgjørelsen til et styremøte i desember. Et av argumentene for dette var blant annet behovet for en grundigere analyse av hvilke konsekvenser et PCI-tilbud i Bodø vil få for pasientene på Helgeland og i Finnmark.

Den 13. desember avholdte Helse Nord styremøtet hvor de besluttet å vedta et PCI-senter i Bodø. Under dette møtet la Marianne Telle frem truslene hun hadde blitt utsatt for.

Tirsdag 6. februar 2018 ble det kjent i mediene at direktøren i Universitetssykehuset i Nord-Norge Tor Ingebrigtsen trekker seg som sjef for sykehuset.

President Marit Hermansen i Legeforeningen mener truslene fra Ingebrigtsen vitner om en sjokkerende og uakseptabel lederadferd. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Bodø-ordfører fikk en pekefinger

Nå viser det seg at det ikke er bare Marianne Telle som har mottatt det som oppleves som trusler fra Tor Ingebrigtsen. I februar i fjor deltok ordfører Ida Pinnerød i en debatt hos NRK Nordland sammen med UNN-direktøren. Etter debatten skal Ingebrigtsen ha henvendt seg til Pinnerød.

– Han pekte på meg, og sa at dette ville få konsekvenser og etterspill. Det var knyttet direkte til mitt engasjement i PCI-debatten, sier Pinnerød.

– Tror du konsekvensene og etterspillene var rettet mot deg?

– Jeg spurte hva han mente med det, og da sa han at det var at folkevalgte hadde blandet seg inn i denne saken. Hvorvidt det var knyttet til meg eller min rolle er ikke så viktig.

Hun sier at hun som ordfører har makt og myndighet til å møte denne typen påstander på en ganske god måte. Hun reagerte på uttalelsen, men tenkte det kokte i kampens hete.

– Jeg syntes det var langt over streken for hva man kan tillate seg i en debatt. Men jeg lot det ligge, nettopp fordi jeg mente saken var så viktig og var redd for at det skulle forstyrre denne saken.

Hun har sett hvilken medfart Marianne Telle har fått fra UNN-direktøren, derfor ønsker nå Pinnerød å uttale seg om hendelsen.

NRK har konfrontert Tor Ingebrigtsen med uttalelsene fra Ida Pinnerød. Han sier gjennom sin pressekontakt at han har valgt å ikke kommentere disse påstandene.

– Dessverre ikke overrasket

Marit Hermansen understreker at Legeforeningen ikke var kjent med at det var Ingebrigtsen som sto bak truslene før nyheten sprakk onsdag. Hun sier at hun dessverre ikke er overrasket over avsløringen.

– Våre tillitsvalgte har over år varslet om en fryktkultur ved UNN preget av knebling, trusler og gjengjeldelser, men lite har skjedd. Dårlig pasientsikkerhetskultur og flere alvorlige tilsynssaker bekrefter den alvorlig svikten i ledelse. Men det må regelrette trusler til mot styrelederen i Helse Nord, før det får konsekvenser. Det er tankevekkende, skriver hun i en e-post til NRK.

Mener ukulturen må fram i lyset

Marianne Telle har tidligere uttalt at hun ble skremt av truslene, og vurderte politianmeldelse.

– Dette vitner om en sjokkerende og uakseptabel lederadferd fra Ingebrigtsen. Det er tydelig at han ikke er i stand til å bygge tillit og lede sykehuset. Nå må UNN-styret og Helse Nord ta ansvar. Ukulturen må frem i lyset. Den stikker dypere enn bare denne alvorlige saken. Hvordan har dette kunne passere over flere år? Her er det nok flere som har sett en annen vei og ikke vært et nødvendig korrektiv, sier Hermansen.

Hun sier at klimaet og sakene har vært tunge å stå i for deres tillitsvalgte, og hun forteller at flere kvier seg for å påta seg tillitsvalgverv ved UNN.

– Per dags dato har vi ingen foretakstillitsvalgte ved sykehuset, til tross for flere forsøk. Det opplever vi ikke ved noen andre sykehus, sier Hermansen.

I en tekstmelding kommenterer Ingebrigtsen deler av saken gjennom sin pressekontakt. Han sier synspunktene fra Legeforeningen er kjente.

– Jeg har ikke fremsatt trusler i den aktuelle saken, og UNN har særlig det siste året dokumentert gode resultater i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet, sier han.

Tor Ingebrigtsen har valgt å ikke kommentere saken ytterligere, og ber via sin pressekontakt om forståelse for at han ikke stiller til flere intervjuer torsdag.