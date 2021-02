Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har oppdaget at det er ulik og feil praksis ved egenbetaling for pasienter i deler av organisasjonen.

Sykehusets egne undersøkelser viser at noen klinikker ser ut til å ha tatt betalt for enkelte materialer og varer som det ikke skal tas betaling for.

Feilen ble oppdaget etter gjennomgang av en konkret sak i forbindelse med en klage.

– Dette er først og fremst galt overfor berørte pasienter, og noe vi beklager på det sterkeste, sier administrerende direktør Anita Schumacher i en pressemelding.

Går gjennom rutiner

Sykehusene kan ta egenandel på 375 kroner og i tillegg 75 kroner for «bandasjemateriell og bedøvingsmiddel».

Det kan også tas betaling for gransking av røntgenbilder og ikke møtt-gebyr hvis pasienter ikke møter til avtalt time uten å si fra.

– Vi har umiddelbart satt i gang arbeidet med å skaffe oversikt over hva som er brudd med forskriften, og rette opp eventuelle feil. Vi skal også gjennomgå våre rutiner for å sikre at vår praksis fremover er i tråd med gjeldende forskrift, sier Schumacher.

SykehusdirektørAnita Schumacher beklager til pasienter som har betalt for mye. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

Har tatt inn mer enn 1 million kroner for mye

UNN har i årene 2017–2020 tatt 1,1 millioner kroner for mye i egenbetaling fra pasienter til materialer, bandasjemateriell og bedøvelsesmidler.

– Dette står i sterk kontrast til de summer og det omfanget som ukritisk er presentert i avisen Fremover de siste dagene, heter det i pressemeldingen.

Avisen skriver at tidligere øyelege Jens Kratholm mener det er grunn til å anta at UNN kan ha krevd 100 millioner kroner eller mer fra pasientene i ulovlig egenbetaling.

Kratholm ble i desember tiltalt for bedrageri mot flere tusen pasienter. Tidligere samme år anmeldte han Helse Nord for bedrageri.

Uklart om flere har gjort det samme

UNN jobber nå med å få oversikt over antall pasienter som har betalt for mye og hvem disse er.

– Vi ønsker å rette opp i feilene vi gjør, og håper å finne en måte å rydde opp overfor våre pasienter. Vi beklager igjen at dette har oppstått, avslutter UNNs direktør, Anita Schumacher.

UNN hadde i overkant av 385.000 polikliniske konsultasjoner, inkludert dagbehandler i 2019.

Helse Nord er kjent med saken. De venter nå på svarene fra UNNs egne undersøkelser.

– Når vi har mer kunnskap fra UNNs kartlegging, vil vi bidra til å sikre at eventuell feil bruk av regelverket blir rettet. Det er i alles interesse at eventuelle feil rettes opp, og at regelverket praktiseres likt. Det er for tidlig å si om dette er en problemstilling hos flere, skriver kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen til NRK.