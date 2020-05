Naturen må gå sin gang.

Også for alle spekkhoggerne som holder til langs hele norskekysten.

– Det var interessant å se. Det så ut som hannen svømte etter hunnen et stykke. Deretter snudde han seg opp ned og de svømte buk mot buk et stykke. Det var nok det som var selve akten.

Selve «akten» er ikke unik i seg selv. Likevel mener forskningssjef for sjøpattedyr, Tore Haug ved Havforskningsinstituttet, at det ikke er noe som ofte fanges på film.

– Det er nok ikke mange som har filmet dette ute i friluft. At det er to spekkhoggere som parer seg er helt åpenbart. Det er noe de må gjøre i ny og ned for å opprettholde bestanden, sier han.

– Utrolig morsomt

Emil Nord jobber til daglig på øygruppen Skrova i Lofoten. På fritiden har han en stor interesse av både spekkhoggere og fotografering.

– Dyrene var et stykke fra land og det var sol, så jeg så ikke så godt hva jeg hadde fanget på film. Det var først da jeg kom hjem og så materialet jeg fikk se at det var to spekkhoggere som paret seg, sier han.

Flere fotografer har kommentert at det er spesielt å få opptak av spekkhoggere under paring. Nord sier han har sett spekkhogger tidligere, men aldri i Lofoten.

– Vi har vært flere ganger og sett etter dem, men dette var første gang jeg har sett dem i Lofoten. Det var utrolig morsomt. Vi skal ut igjen i morgen i håp om å få se flere, sier han.

– Har begynt å komme i humør

Som regel er det på sensommeren de fleste paringene skjer, men dyrene kan pare seg i alle årets måneder.

– Det er ikke høysesong, men det er tydelig her at de har begynt å komme i humør allerede, sier forskeren.

I dette tilfellet er det et hunn- og et hanndyr det er snakk om.

Tore Haug ved Havforskningsinstituttet sier det er sjelden å fange dette øyeblikket på film. Foto: Stine Hommedal / Havforskningsinstituttet

Likevel har man observert både spekkhoggere og andre hvaler som foretrekker seksuell lek med artsfrender av samme kjønn.

– Det skjer at flere hanner som er i seksuell modus leker med hverandre. Hvilken funksjon det har vet man ikke. Men det kan ho hende at det er en form for markering eller maktkamp, mener Haug.

Langs hele kysten

Spekkhoggere finnes langs kysten fra helt i sør til helt i nord. Som regel er det tilgangen på mat som avgjør hvor de ferdes oftest.

Fakta om spekkhogger Ekspandér faktaboks Hann 6-9 meter og ca. 6 tonn, hunn 5-7 meter og ca. 4 tonn. Finnes i alle verdenshav. I Norge spiser spekkhoggere mange forskjellige arter. Fisk som sild, makrell og laks, sjøpattedyr som sel og nise, samt sjøfugler. De kan også angripe større hvaler. Sosiale dyr som vanligst opptrer i grupper med rundt 5-15 individer. Bestanden i Nordøst-Atlanteren er beregnet til å være rundt 1000 dyr. Bestanden ble redusert under den norske fangsten av spekkhoggere. I snitt ble 57 spekkhoggere tatt hvert år fra 1938 til 1980. Spekkhoggere har lav reproduksjonsrate. De får en kalv hver 3-4 år, 50 % av kalvene overlever ikke. Hunnene føder for første gang når de er rundt 10-15 år, og stopper når de er rundt 30-40 år. Ocean Sounds i Henningsvær har siden 2003 samlet sammen en stor foto-ID katalog, som i dag inneholder over 700 individer av spekkhoggere. Kilder: Ocean Sounds, Henningsvær og Havforskningsinstituttet

– De følger gjerne sildevandringene., Når silda går utover i Norskehavet på sommeren er det mange som følger dem. Ellers er det noen som spiser sel. Vi har også observert spekkhoggere som spiser andre fiskeslag, sier forskeren.

Men sildebein er de ikke så glade i. Med et vanntett kamera og ei fire meter lang stang fikk Geir Lundli unike bilder av en spekkhogger på sildejakt – som viste seg å være ganske kresen.