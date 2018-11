Selv ikke en spekkhogger på seks tonn liker sildebein

Fiskeren Geir Lundli fra Sortland festet et GoPro-kamera på ei fire meter lang stang, og klarte å få ekstreme næropptak av spekkhoggere som plukker halvdød sild som har kommet seg ut av trålposen på båten han jobber på. Stort tettere går det ikke å komme på en spekkhogger.

– Jeg ville ha opptak av hvalen på nært hold. Det er en opplevelse å høre lydene og se dem på nært hold. Vi har merket at spekkhoggeren er veldig opptatt av å få seg en gratis måltid, og her var det mye sild som hadde rømt fra nota.

En ting overrasket ham da han fikk se på undervannsopptakene; en av spekkhoggerne, som akkurat har snappet en sild, gjør en bevegelse før den spytter noe ut igjen.

– Først kommer det litt blod ut av kjeften på den. Plutselig kommer hele beingrinda ut av munnvikene på den.

Lundli og de andre fiskerne har vært på jobb på «Nygaard senior» fra Nordland, på sildefiske i Kvænangen midt i matfatet til både hval, måke og sildefiskere.

Spekkhoggere på opp mot seks tonn glir grasiøst rundt sildebåten Nygaard senior og napper til seg halvdød sild uten å måtte bruke krefter på å jakte selv.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Videoen er også tema i ukens Ut i naturen: Naturens jegere. Se programmet i NRK TV nå.

Tar fra fangsten

Synet vekket barndomsminner om da Lundlis egen far spiste sild.

– Han pleide også å dra sildebein ut av munnvikene. Kanskje det var noe han lærte av spekkhoggerne

Sild er den viktigste føden for spekkhoggere og knølhval langs kysten. Begge arter samler silda i en ball. Men mens knølhvalen jafser sild i store mengder, slår spekkhoggeren silda i svime og plukker i seg en og en fisk. Og spekkhoggerens «fangst» tar av fangsten til fiskebåten. Fiskerne er ikke helt fornøyde med fangsten på 20 tonn sild.

– Vi skulle jo aller helst hatt full båt. Det betyr 130 tonn, sier kaptein Kenneth Østerpart Stangen på «Nygaard Senior».

– Fascinerende

– Den renser silda og spytter ut beina. Dette er fordi den har overflod av mat. Når spekkhoggere har mulighet til det, velger de å bare spise det som er mest næringsrikt, for deretter å spytte ut resten. Det er ganske fascinerende, sier hvalforsker Audun Rikardsen ved Norges arktiske universitet UiT.

Audun Rikardsen er professor i arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø. Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

Rikardsen forklarer at det har med energilagring å gjøre.

– Spekkhoggeren spiser mest mulig energirikt når den har mye mat og kan velge, fordi den skal fylle opp energireservene til senere. Da tar den bare det beste av silda, spiser fettet og kjøttet, og spytter ut resten.

Hvalforskeren har selv ofte sett at spekkhoggeren spytter ut rester, men sier at det egentlig er et sjeldent syn.

– Ikke uvanlig, men ikke ofte man ser det. Rundt disse båtene kan den fråtse i sild, så her har fotografen fått svært gode bilder. Når spekkhoggeren har mindre tilgang på mat, spiser den alt. Da går alt ned, men det trenger den ikke gjøre her.