Det er et sårbart system avfallsselskapene opererer med.

Du skal nemlig ikke gjøre mye feil før du skaper store problemer for dem som henter glasset og metallet ditt.

Et melkeglass eller noen biter med peisglass kan gjøre et stort lass med glass til gjenvinning, ubrukelig.

I nordre Nordland og i Sør-Troms er det Hålogaland Ressursselskap (HRS) som samler inn søppelet.

Tonje Thune i HRS. Foto: Privat

De er ikke imponert over folks evne til å kaste riktig glass og metall i dunken for glass- og metallemballasje.

– Det er fryktelig dårlig. Det er rett og slett elendig, sier Tonje Thune.

Hun er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i HRS, og forteller at folk hiver veldig mye rart i dunken for glass- og metallemballasje.

– Listen er lang. Vi får inn bremseskiver, bilbatterier, andre bildeler, stekepanner, kasseroller og tørkestativ.

Felles for alt dette er at det ikke har noe i dunken for glass og metall å gjøre. Dit skal kun glass og metall som har vært brukt som emballasje.

Dette metallet kan du kaste Ekspandér faktaboks Metallemballasje er all emballasje i metall, unntatt drikkebokser med pant. Typiske eksempler på metallemballasje er hermetikkbokser, aluminiumsformer og påleggstuber. Produkter av metall, som gryter, vaffeljern og tørkestativ, skal ikke sorteres med metallemballasjen. Metallemballasjen skal være helt tom når den sorteres. Tøm ut rester og skyll metallemballasjen i kaldt vann. Rist emballasjen drypptørr. Sorter. Godkjent Hermetikkbokser

Påleggstuber av metall

Telysholdere (husk å løsne veken)

Syltetøylokk

Aluminiumsbeger

Aluminimumsfolie

Makrell i tomat-boks

Leverposteiboks

Fakkelboks

Hunde- og kattemat i form Ikke godkjent Svært skitten metallemballasje

Drikkebokser med pant

Gryter og panner

Emballasje merket med oksiderende, akutt giftig, eksplosjonsfarlig, gass under trykk eller fare

Lyspærer og lysstoffrør

Gardinstenger

Vaffeljern

Tørkestativ

Spiker og skruer

Spraybokser merket med faresymbol

Pillebrett

Malingsspann og lakkbokser Kilde: hrs.no

Dette glasset kan du kaste Ekspandér faktaboks Glassemballasje er emballasje av glass det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i da du kjøpte det. Produkter av glass, som kopper og drikkeglass, skal ikke sorteres sammen med glassemballasjen. Glassemballasjen skal være tom når den sorteres.Skyll og rist for å få ut rester. Rist den drypptørr. Sorter. Godkjent Glassflasker

Syltetøyglass

Parfymeflasker (uten innhold)

Barnematglass

Vinflasker i glass

Ølflasker i glass

Brusflasker i glass Ikke godkjent Kopper

Drikkeglass

Porselen

Keramikk

Krystall

Ildfaste former

Speil

Vindusglass

Lyspærer

Lyslykter

Blender

Kaffekanne Kilde: hrs.no

De får også inn andre ting som man kanskje skulle tro hadde havnet rett. For heller ikke melkeglass, speil og vinduer er glass i denne sammenhengen. Skruer og muttere er heller ikke metall.

Men hvorfor spiller dette egentlig en rolle? Er ikke glass og metall, glass og metall?

Ikke når det skal gjenvinnes.

Tapte 300.000 kroner i fjor

HRS leverer avfallet hos Sirkel Materialgjenvinning i Fredrikstad. Her tar de imot glass- og metallemballasje fra hele landet.

Feilsortert glass og metall fra kundene i Narvik. Foto: Hålogaland Ressursselskap

Metallet sendes til Norsk metalgjenvinning. Glasset sorteres etter størrelse og farge før det sendes videre til smelteverk i Europa.

Men når det er mye urenheter i glasset og metallet får ikke Sirkel den kvaliteten som skal til for å produsere en ny flaske eller et nytt syltetøyglass.

HRS får betalt for glass og metall som kan resirkuleres. Men glass og metall som ikke kan gjenvinnes trekkes de penger for.

– Det vi sender av gårde er så dårlig at vi konsekvent får 40 prosent avkorting, sier samfunnskontakt Thune.

I 2021 tapte de om lag 300.000 kroner på grunn av nordlendinger som hadde sortert feil.

Det er penger som de helst skulle ha brukt til å holde renovasjonskostnadene nede.

Små feil – store konsekvenser

Og det er ikke store feilene som skal til før HRS taper penger.

– Vi kan ha tømt hos 100 kunder som har gjort det de skal. Men så tømmer vi hos en kunde som har kastet en bildel eller porselen, og da kan det være nok til at hele lasset blir kontaminert, sier administrerende direktør Eirik Johansen i HRS.

– Noen biter peisglass kan faktisk ødelegge for en hel vogntogmengde med rent glass og metall, fortsetter han.

Det bekrefter markeds- og kommunikasjonssjef Gunhild Solberg hos Sirkel.

Gunhild Solberg i Sirkel. Foto: Sirkel

– Nå i fyringssesongen har vi fått i en del peisglass, og en bit med peisglass kan ødelegge for et lass med flere tusen tonn med resirkulert glass, sier hun.

Feilsortert metall byr også på problemer.

– Vi opplever å få inn store mengder metallgjenstander som skaper store utfordringer i produksjonen vår. Det kan være stenger som river opp transportbånd, metallbånd og store gjenstander som setter seg fast.

– Vi får også inn brannfarlige produkter som for eksempel batterier og annet farlig avfall, noe som kan få fatale konsekvenser for produksjonen.

– Skal ta stikkprøver

Men nå tar HRS grep. Informasjon i aviser og egne kanaler har ikke nådd frem til mange av kundene.

– Nå skal vi ta stikkprøver. En bil skal kjøre sammen med renovasjonsbilen og noen skal titte oppi dunkene før de tømmes. Hvis det er mye feilsortering vil vi gi en vennlig beskjed om at de må fjerne det som ikke hører hjemme der før vi tømmer dunken, sier Thune.

Gunhild Solberg hos Sirkel tror det er lurt.

– Noen leverandører har avvik på 50 prosent av lassene sine, mens andre holder seg stabilt på under 1 prosent. Vi opplever at de som utfører kvalitetskontroll når de samler inn glass- og metallemballasjen lykkes med å bedre kvaliteten betraktelig.

– Hvorfor er det viktig for Sirkel at dere mottar rett type glass og metall?

– Sirkel foredler glass- og metallemballasjen til råvarer som skal gå inn i produksjon av nye produkter. Det er veldig høye krav, spesielt til glasset som skal blir ny glassemballasje.

