Mange kildesorterer feil: – Glass skal ikke i glassavfallet

Hvis du knuser et vannglass, hvor kaster du det da?

I glass- og metalldunken?

Da gjør du feil. 🙅‍♀️

– Og det er ikke rart, sier Gunhild Solberg, markeds- og kommunikasjonssjef i Sirkel, Norges glass- og metallgjenvinningsselskap.

En bit feil glass kan nemlig ødelegge for flere tusen tonn avfall som skal resirkuleres.

Faktisk har folk enkelte steder i Nord-Norge vært så dårlig til å kaste søppelet sitt i rett dunk at Hålogaland Ressursselskap (HRS) truet med å ikke tømme søppeldunkene.

I 2021 tapte de om lag 300.000 kroner på grunn av nordlendinger som hadde sortert feil.

Glass skal ikke nødvendigvis i glassøpla 😵

Men hvorfor er det slik at en liten bit vannglass kan ødelegge for flere tusen tonn?

Eller peisglass? Eller vinduer?

Glass er da glass?

Nei.

Det er nemlig mye glass som inneholder bly. Blant annet enkelte vannglass.

Bly er noe vi ikke vil ha i resirkulert matemballasje.

– Vårt mål er at så mye som mulig av det resirkulerte glasset blir til ny glassemballasje igjen. Men på grunn av matsikkerheten, kan det ikke komme bly med, sier Solberg.

Gunhild Solberg er markeds- og kommunikasjonssjef i Sirkel, Norges glass- og metallgjenvinningsselskap. De samler glass og metall fra hele landet til anlegget i Fredrikstad. Foto: Sirkel

Derfor har Sirkel en hovedregel om at drikkeglass ikke skal resirkuleres som glass- og metallemballasje.

Har du kastet alt glass i samme dunk? Ja, glass skal jo i glass... Nei, jeg visste det meste i denne artikkelen Jeg kildesorterer aldri Vis resultat

To ord: Emballasje og miljøstasjon

Ifølge Norsk Gjenvinning, er det kun

Syltetøyglass

Vin- og ølflasker uten returpant

Hermetikkbokser

Metallokk

...som skal i glassøpla.

⛔ Du skal ikke kaste følgende:

Dette skal ikke i glassavfallet Foto: Kjartan Ovesen / NRK Ekspandér faktaboks Blyglass (vindusglass)

Krystall (for eksmepel vinglass)

Keramikk

Porselen

lldfast glass (for eksempel ildfast form eller peisglass)

Glass fra farmasøytisk og kjemisk industri

Vinduer

Plast

Grus/sand

Stein

Jord

Batterier

Andre avfallstyper Kilde: Norsk Gjenvinning

Det skal leveres på en miljøstasjon.

Men hvordan kan jeg vite hva som skal hvor?

– Emballasje er nøkkelordet!

– Tenk at det du kaster i glass- og metallavfallet skal ha vært emballasje for noe. For eksempel lakseforma av aluminium eller syltetøyglasset.

Pernille Devold Kolsing, leder for kommunikasjon og marked i renovasjonsselskapet Iris Salten, forklarer. Foto: Anneli Hunstad / Iris Salten

Men hvis du er uheldig og knuser et brett med glass, skal de ikke i glassavfallet.

– Knuser du ett glass, kan du legge det i rest. Men knuser du flere, må du levere det på en miljøstasjon.

Årsaken?

Det handler om forskjellig smeltepunkt hos forskjellig glass, noe som forkludrer forbrenningsprosessen. Dessuten er det forskjellige kvaliteter på glassene, som gjør at råstoffet ikke er godt nok for et nytt syltetøyglass. I tillegg inneholder enkelte produkter bly, som sagt.

Hvis disse knuses i løpet av kvelden, skal de verken i rest- eller glassavfallet, men til en miljøstasjon. Foto: Image Source/Unknown Photographe / Image Source

Tall fra SSB viser at i 2021 ble 105.000 tonn glass levert materialgjenvinning.

12.000 tonn gikk imidlertid til forbrenning, annen eller ukjent behandling.

Solberg i Sirkel sier de ikke har nasjonale tall for hvor mye glass som sorteres feil, men betrygger med at glasset uansett ikke går til spille.

– Selv om vi ikke får sendt det til produksjon av ny glassemballasje, blir all utsortert glassemballasje materialgjenvunnet. Det går til produksjon av bygningsmateriale Glasopor.

Flere løsninger i sikte

– Når det er sagt, er bruken av bly i glassproduksjon kraftig redusert de siste tiårene. Det er nok få av hverdagsglassene i norske kjøkken i dag som inneholder bly, sier Solberg i Sirkel.

Utfordringen er at drikkeglass er dårlig merket.

– Vi vet ikke hva de inneholder, derfor kan vi ikke si at alle drikkeglass er ok.

Kommunikasjonssjef i Norsk Gjenvinning (NG), Bim Cornelia Kase, bekrefter at det er emballasje som er nøkkelordet.

Kommunikasjonssjef i Norsk Gjenvinning, Bim Cornelia Kase. Foto: Privat

– De fleste vil gjøre en god jobb, men jeg skjønner at de blir usikre eller ikke vet når vannglass er noe annet enn syltetøyglass, sier hun til NRK.

Renovasjonsbransjen sier de jobber med produsentene om å finne flere løsninger på dette problemet.

Første oktober starta Miljødirektoratet ordninga med å gjenvinne utrangerte fritidsbåter. Du trenger javascript for å se video. Første oktober starta Miljødirektoratet ordninga med å gjenvinne utrangerte fritidsbåter.

Jernia alene i førersetet

Kase trekker blant annet frem Jernia, som NG har et samarbeid med.

– De har en egen løsning for å motta alle typer glass, keramikk, panner og porselen som de igjen gir til oss. De er fremoverlente og legger til rette for enklere gjenvinning, sier Kase.

Administrerende direktør i Jernia, Espen Karlsen, sier dette er helt nytt: ordningen ble opprettet høsten 2020.

– Dette er vi alene om, så vidt jeg vet. Men jeg håper det ikke varer, sier han til NRK.

Admin. direktør i Jernia, Espen Karlsen, sier de foreløpig er eneste produsent som tar imot gamle jernpanner, glass, porselen og så videre. Det sendes til Norsk Gjenvinning. Foto: Jekaterina Donic

Målet er å bidra til en sirkulær økonomi og øke omdømmet for den kommende generasjonen.

– Da må vi gjøre det enklere for kundene våre å resirkulere. Du kan levere glass, porselen og så videre selv om du ikke har kjøpt det hos oss, forklarer han.

De har ei rabattordning slik at du får avslag på et eventuelt kjøp etter at du har levert inn, inspirert av dagens panteordning på flasker.

Her er ei oppsummering 💁‍♀️