Rapporten etter skredulykken klar:- Lett å se at det var feil å ikke ha med skredutstyr

Trond Løkke lå en og en halv time under snøen da han ble levende begravd i et snøskred i Trollfjorden 3. november i fjor.

Løkke som er styreleder i Vesterålen Turlag og en erfaren fjellmann overlevde mirakuløst og nå har Vesterålen Turlag i samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT) skrevet rapport om ulykken.

Her berger Luftambulansen Trond Løkke. Da hadde han ligget under snøen i en og en halv time. Foto: Luftambulansetjenesten

– Da jeg våknet i sykesenga i Tromsø så skjønte jeg at denne skredulykken måtte vi lære av. Både for min egen del og for andre turlags sin del, sier Løkke.

– En åpenbar feilvurdering

Turfølget på ni personer var på Trollfjordhytta i anledning en styresamling i Vesterålen Turlag.

Skredet gikk da følget var på vei ned, rundt 300 meter fra hytta langs den anbefalte vintertraseen.

– Vi hadde ikke med oss skredsøkere på denne turen og resultatet ble at jeg var borte i en og en halv time før jeg ble funnet. Så det er lett i ettertid å se at det åpenbart var ei feilvurdering å ikke ha med seg skredutstyr.

Med skredutstyr ville han trolig blitt funnet i løpet av få minutter, i stedet for den halvannen timen som det tok å finne ham.

Turen var planlagt som en barmark-tur. Men det viste seg at det likevel var så mye snø i fjellet at det gikk skred.I tillegg kom det snø i løpet av helga.

– Jeg ble overrasket av et relativt lite skred i en såkalt terrengfelle, i det jeg var på tur for å betrakte og finne sikker vei forbi en kjent skredsone, sier Løkke.

Jobber med turgleden

Løkke, som også hadde kona Ragna Renna med på turen, forteller at de har jobbet mye med å få tilbake turgleden etter ulykken.

- Dette skal ikke skremme oss fra å gå på tur sider Trond Løkke, her sammen med kona Ragna Renna. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Ulykken har gjort noe med gleden av å gå på vinterfjellet. Men vi jobber hardt for å ta den tilbake og vi går på tur nesten hver dag.

Men nå tar Løkke med seg skredutstyr også på turer han tidligere anså som trygge. Og hans anbefaling til andre turglade er krystallklar:

– Dette skal ikke skremme oss fra å gå på tur. Kom deg ut og opp, og bruk hyttene til DNT. Men lær deg mer om snø og snøskred om du ønsker å oppsøke bratt terreng.

Blir tatt videre i hele DNT

Den norske Turforening tar nå den viktige lærdommen ut i hele sin organisasjon.

– Rapporten skal diskuteres i hele DNT i tiden framover slik at alle foreninger kan ta del i læringen. Vi vil gjøre det vi kan for å bidra til å trygge ferdselen i vinterfjellet, både i egen organisasjon og utenfor. Vi tar med oss læring både når det kommer til veivalg, sikkerhetsutstyr og tydeligere informasjon i våre kanaler, sier Anne Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i DNT.