Trolig sjalusi bak skytedrama i Svolvær

Det var natt til lørdag klokka 01.43 at politiet I Svolvær fikk melding om at det var avfyrt flere skudd midt i sentrum, og at en person var truffet.

Skuddene ble avfyrt på kaipromenaden som ligger i forkant av Aker Brygge i Svolvær. Mannen som var blitt skutt med et etthåndsvåpen hadde etterpå ramlet om og falt i havet.

Han ble raskt hentet opp av forbipasserende og fraktet til sykehuset på Gravdal. Nordlandssykehuset opplyser lørdag formiddag at fornærmede er under behandling, men at han ikke skal være livstruende skadd.

Mannen skal etter det NRK kjenner til være skutt i beinet før han havnet i sjøen.

Sjalusidrama

Etter det NRK kjenner til skal det ha vært et sjalusidrama som var foranledningen til skyteepisoden. Siktede har fram til nå ikke vært i stand til å la seg avhøre, men vil bli forsøkt avhørt seinere på dagen.

– Det skal ha vært en relasjon mellom de involverte, men det er for tidlig i etterforskningen til at politiet kan gå nærmere inn på hvordan den siktede og fornærmede kjenner hverandre, sier politiadvokat Marit O. Heggstad i Nordland politidistrikt.

De to skal ha møttes på byen. Deretter skal siktede ha dratt hjem og angivelig hentet et håndvåpen og kommet tilbake til sentrum.

Etter at skuddene var blitt avfyrt, skal gjerningspersonen ha forlatt stedet.

Har ikke funnet våpenet

Politiet bevæpnet seg, dro hjem til mannen og omringet leiligheten. Klokka 05.30 ble han pågrepet av politiet som forhandlet med mannen, med bistand fra forhandlingsleder i Oslo politidistrikt.

– Pågripelsen var udramatisk. Politiet har ikke kontroll på våpenet, men har opplysninger om hvor det kan befinne seg. Det vil bli iverksatt søk etter det i løpet av dagen, sier politiadvokat Marit O. Heggstad.

Den siktede mannen har tidligere vært i kontakt med politiet. Både han og den fornærmede er fra Svolvær.

Ønsker tips

Politiet har iverksatt etterforskning og vil i løpet av dagen jobbe videre med undersøkelser på åstedet, avhør av vitner og informasjonsinnhenting.

Politiet ønsker tips fra folk som har gjort observasjoner eller har informasjon knyttet til hendelsen, og ber publikum ta kontakt med på tlf. 02800.