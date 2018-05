– Etter det utspillet fra helseminister Bent Høie i går, kunne jeg ikke stå inne for den politiske linjen lenger. Det gjorde at jeg bare måtte trekke meg.

Det sier Synnøve Egeness Lilleli, som fram til i går var gruppeleder for Brønnøy Høyre. Hun er også kaptein for ambulanseflyet i Brønnøysund.

Det var VG som først omtalte saken.

Hun viser til et sitat Bent Høie (H) ga til Nordlys, hvor han sa:

– Jeg mener helseforetaket har håndtert situasjonen godt.

Ifølge samme avis, har 12 piloter allerede sagt opp jobben i Lufttransport.

I dag trakk Lilleli seg ut av partiet, og mener Høie og helseforetakene har behandlet situasjonen svært dårlig.

– Dette er en kaotisk og dårlig situasjon med et anbud som aldri skulle vært ute.

– Tærer på pilotene

Saken handler om at forhandlingene mellom Flygerforbundet og Babcock Scandinavian Air Ambulance, brøt sammen.

BSAA er selskapet som vant anbudet til å fly ambulansefly for Luftambulansetjenesten HF fra neste år. Forhandlingene gikk på om pilotene skulle få fortsette driften til neste år.

– Det er ikke realistisk at BSAA klarer dette uten oss, siden de er avhengig av kompetansen og erfaringen som vi piloter har. Folk søker seg nå bort fra denne jobben på grunn av usikkerheten som har oppstått etter at BSAA trakk avtalen på et helt uforståelig grunnlag.

Etter at forhandlingene brøt sammen forrige fredag, ble to av åtte ambulansefly ute av beredskap i helgen, fordi flygerne hadde meldt seg uskikket til å fly. Ifølge Nordlys er nå fem ambulansefly ute av drift frem til neste uke.

Lilleli sier at hun er svært bekymret for fremtiden.

– Trykket er helt forferdelig, og det går utover hverdagen vår. Det går ikke an å ikke ha hodet på rett plass når du har en så kritisk jobb som vi har. Vi har strukket oss langt i forhandlingene og i jobben, så det er klart vi syns dette er svært trasig.

Høie: – Veldig leit

Til VG sier Bent Høie at situasjonen er lei, men at han som helseminister ikke kan gripe inn i situasjonen.

– Det er slik at forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår er et spørsmål mellom partene. Det verken kan eller skal jeg gripe inn i, sier Høie til VG.

Administrerende direktør i Babcock, Marius Hansen opplyste overfor NTB før helgen at alle dagens flyvere kan søke seg over til selskapet, og at fristen for dette er forlenget.

Det har ikke lykkes NRK i å få tak i helseminister Bent Høie (H), fredag.