Trafikkulykke i Sørfold

To biler er involvert i ei trafikkulykke ved Kjelvika, sør for Kobbelv i Sørfold, opplyser politiet. Politiet er på vei til stedet med ambulanse. Veien er stengt for tungbiler ved Kjelvika, men personbiler kan passere. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.