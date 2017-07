Trafikkuhell på Leknes

To biler har vært innblandet i et trafikkuhell på Leknes i lofoten. En bil skal ha kjørt inn i en forankjørende bil. Tre personer ble kjørt til legevakten, men politiet melder om ingen personskader. Brannvesenet har ryddet veibanen og begge kjørefelt er åpen for trafikk.