Eivind (26) får fortsatt julekalender av pappa: – Noe å glede seg til

Er du en av dem som står og tripper foran julekalenderen, og ikke kan vente på å åpne dagens luke?

Da er du ikke alene.

Så lenge Eivind kan huske, har familien hans hatt en kalendertradisjon som strekker seg bakover i generasjoner.

Som et plaster på såret for at Eivind aldri har vunnet noe på kalenderen, fikk han mandelen i grøten! Foto: Privat

Hvor enn han har dratt har hans far, Tolleiv, alltid sørget for at en skrapelodd-kalender fulgte etter.

– Det er fint å ha noe å glede seg til hver dag, sier Eivind.

Sender verden rundt

Tolleiv forteller at det var hans far som startet familietradisjonen.

Da ble det naturlig for ham å videreføre den.

– Etter hvert som barna mine vokste ut av huset tok jeg opp igjen tradisjonen. Siden de er så langt borte, er det en hyggelig tradisjon å opprettholde.

Søskenflokken, som er fra 26 til 41 år, bor i Oslo, Kristiansand, Stavanger og California.

Marte Synnøve, hennes mann og to barn smilte stort da årets julekalender kom i posten fra Kristiansand til California. Foto: privat

Storesøster Marte Synnøve Abrahamsen (37) er den som bor lengst unna.

– Hvert år husker min far å gå til postkontoret og sende kalenderne til oss i California, selv om jeg kanskje har glemt det selv.

Og tradisjonen forteller hun at alltid har vært like streng:

– Det er ikke lov å åpne lukene før desember eller mer enn én luke om dagen, sier hun lattermildt.

Ekspert: – Fin måte å vise omsorg på

Camilla Sørensen er parterapeut, men har også erfaring innen familieterapi.

Hun forteller at det høres ut som Tolleivs kjærlighetsspråk er gaver.

Foto: Privat

– Han vil kanskje vise at han tenker på barna sine selv om de er voksne og bor langt unna.

Og savn kan gjøre at alder ikke spiller så stor rolle.

– Hjem er ikke bare et sted, men også en følelse. Kalenderen skaper minner, tradisjoner og kan vekke familiefreden, selv med avstand.

Hun legger til at julekalenderen er en fin måte å vise omsorg på.

Ikke lenger forbeholdt småbarna

Sørensen sier det kan være ulike grunner til at man velger å gi julekalender til voksne barn.

– Men grunnen handler nok uansett mest om følelsen bak, som både kan være gode eller vonde følelser.

Kanskje er det på grunn av savnet du selv hadde etter en julekalender som barn, eller kanskje er det at du selv husker den gode følelsen du fikk av å få en.

– Og kanskje er man redd for å bli glemt i barnas hektiske hverdag.

– For meg så virker det som at Tolleiv har lyst å gi fra seg et spor gjennom hele desember, og vise at han tenker på barna sine.

Det mener Sørensen at barna aldri vil bli for gamle til.

– Før pleide jo kalendere å være forbeholdt småbarna. Hvorfor har det blitt vanlig å gi det til voksne?

– Hverdagen har jo blitt litt mer hektisk enn før.

Man flytter til andre byer og avstandene har blitt større. I tillegg har kanskje sosiale medier en finger med i spillet.

– Istedenfor å ta en telefon til hverandre eller dra på besøk, så følger man hverandre gjerne på sosiale medier.

Derfor kan julekalenderen bidra til en fysisk nærhet som man har mindre av nå enn før, mener terapeuten.

Hvordan vise omsorg når adventskalenderen er ute av sesong?

Sørensen sier at det er uhyre viktig å vite hva kjærlighetsspråket til barna dine er.

– Hvis din voksne datter med to barn har tjenester som kjærlighetsspråk, kan man handle for henne eller passe barna hennes, og vise henne kjærlighet på hennes språk.

– Det er veldig viktig i familieforhold.

I en tid med tidsklemme, så mener Sørensen at man kan gi veldig mye kjærlighet på veldig lite tid, hvis man treffer på kjærlighetsspråket.

Og jo smalere tidsklemme, jo viktigere blir det å være bevisst på kjærlighetsspråket.

– Det er så typisk når barnet ditt har tid som kjærlighetsspråk, også er foreldrene veldig hektiske, men kjempegode på å gi gaver og å være barnevakt.

– Men så er det egentlig kvalitetstid barnet trenger.

Og er man bevisst på det, finner man kanskje ut at barnet verken trenger gaver eller barnevakt for barna sine, men heller bare en kinotur.